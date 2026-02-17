Home ESPECIALES Cusco se convierte en la capital mundial de las bebidas con el “Certamen...

Cusco se convierte en la capital mundial de las bebidas con el "Certamen Internacional de los Andes": La Mayor cumbre técnica y sensorial de bebidas de Latinoamérica

Del 24 de febrero al 1 de marzo de 2026, la Ciudad Imperial del Cusco será el escenario del Certamen Internacional de Los Andes, consolidado como el encuentro técnico de bebidas más importante y diverso del continente. Este evento reunirá a productores de más de 15 países en una competencia de alto nivel que busca premiar la excelencia en ocho categorías: Cerveza, Hidromiel, Sidra, Kombucha, Chicha, Vino, Licores y Destilados. 

Esta edición destaca por un panel de evaluación histórico, compuesto por más de 50 jueces internacionales y embajadores de gran trayectoria provenientes de naciones como Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Italia, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay y muchos otros. El objetivo primordial es fortalecer la micro y pequeña industria, brindando a los productores un feedback de nivel mundial y un sello de calidad avalado por expertos certificados de todo el globo. 

Como parte fundamental de este encuentro, el 28 de febrero se llevará a cabo el Congreso Técnico Sensorial. Este espacio académico de vanguardia contará con conferencias magistrales diseñadas para que los asistentes puedan entender y aprender a profundidad sobre las diferentes categorías de bebidas, sus procesos de elaboración y el análisis sensorial de la mano de los máximos expertos internacionales. 

Bajo el lema «¡Despierta los Sentidos!», el certamen invita a fábricas profesionales de cualquier porte a someter sus creaciones al juicio de este panel de élite. Las inscripciones oficiales ya se encuentran abiertas y los productores interesados tienen como fecha límite el 21 de febrero de 2026 para registrar sus muestras a través de los canales oficiales del evento. 

El Certamen Internacional de Los Andes no es solo una competencia; es un puente entre la tradición milenaria de los Andes y las técnicas de producción más modernas del mundo, reafirmando a Cusco como el epicentro técnico de la industria de bebidas fermentadas y destiladas en Latinoamérica. 

Asimismo, es importante destacar que la organización busca fomentar la participación de productores de Destilados, Licores y Vinos del Perú, quienes cuentan con una inscripción sin costo y con descuento de 20% posteriormente. Válido solo para Perú.

¡Quedan cordialmente invitados!

Más información: https://www.instagram.com/acecasperu/

