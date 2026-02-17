Cusco se convierte en la capital mundial de las bebidas con el “Certamen Internacional de los Andes”: La Mayor cumbre técnica y sensorial de bebidas de Latinoamérica

Del 24 de febrero al 1 de marzo de 2026, la Ciudad Imperial del Cusco será el escenario del Certamen Internacional de Los Andes, consolidado como el encuentro técnico de bebidas más importante y diverso del continente. Este evento reunirá a productores de más de 15 países en una competencia de alto nivel que busca premiar la excelencia en ocho categorías: Cerveza, Hidromiel, Sidra, Kombucha, Chicha, Vino, Licores y Destilados.

Esta edición destaca por un panel de evaluación histórico, compuesto por más de 50 jueces internacionales y embajadores de gran trayectoria provenientes de naciones como Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Italia, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay y muchos otros. El objetivo primordial es fortalecer la micro y pequeña industria, brindando a los productores un feedback de nivel mundial y un sello de calidad avalado por expertos certificados de todo el globo.

Como parte fundamental de este encuentro, el 28 de febrero se llevará a cabo el Congreso Técnico Sensorial. Este espacio académico de vanguardia contará con conferencias magistrales diseñadas para que los asistentes puedan entender y aprender a profundidad sobre las diferentes categorías de bebidas, sus procesos de elaboración y el análisis sensorial de la mano de los máximos expertos internacionales.

Bajo el lema «¡Despierta los Sentidos!», el certamen invita a fábricas profesionales de cualquier porte a someter sus creaciones al juicio de este panel de élite. Las inscripciones oficiales ya se encuentran abiertas y los productores interesados tienen como fecha límite el 21 de febrero de 2026 para registrar sus muestras a través de los canales oficiales del evento.

El Certamen Internacional de Los Andes no es solo una competencia; es un puente entre la tradición milenaria de los Andes y las técnicas de producción más modernas del mundo, reafirmando a Cusco como el epicentro técnico de la industria de bebidas fermentadas y destiladas en Latinoamérica.

Asimismo, es importante destacar que la organización busca fomentar la participación de productores de Destilados, Licores y Vinos del Perú, quienes cuentan con una inscripción sin costo y con descuento de 20% posteriormente. Válido solo para Perú.

