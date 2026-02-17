Proyecto UNO agrupación pionera del merengue urbano, vuelve con nuevo sencillo

¡El merengue vuelve a latir con fuerza!. PROYECTO UNO, una de las agrupaciones más icónicas y pioneras del merengue urbano, presenta “CUPIDO”, su nuevo sencillo y segundo lanzamiento oficial del álbum ‘Back in da House’.

Luego del éxito de “Regresa al Nido”, la agrupación continúa esta nueva etapa con una propuesta fresca, bailable y llena de energía. “CUPIDO” es una versión en merengue del tema original del cantautor colombiano Jerau, con quien Proyecto Uno mantiene una sólida relación artística.

“Desde la primera vez que escuché la canción me la imaginé con una tambora a ritmo de merengue. Cuando escuché el producto final me encantó, ya que le agregamos ese toque tropical muy de nosotros, con un sabor dominicano y colombiano.” — Nelson Zapata.

Como parte de su agenda internacional, la agrupación participará durante el 2026 en el reconocido festival Love the 90’s, que se llevará a cabo en importantes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid, reafirmando así su vigencia y conexión con el público de distintas generaciones.

Por su parte Jerau, está celebrando 20 años de carrera musical, un camino en el que el cartagenero ha sembrado e inmortalizado éxitos que han trascendido las fronteras y las generaciones. “CUPIDO” es la historia de dos amigos que se enamoran y que nació con el ritmo tropical en el ADN de cada nota, por eso esta colaboración que ya está disponible en Plataformas y tendrá su video oficial disponible este viernes 13 de febrero, era más que necesaria.

Sobre PROYECTO UNO

Si 20 años no son nada, como reza el popular adagio, 35 años si son muchos y maravillosos años para celebrar a una agrupación que hoy suena como cuando empezó a hacerse un lugar en la industria de la música. PROYECTO UNO (P1) nació en las calles de Nueva York y llegó a liderar los listados de la radio y las ventas con su primer álbum y desde ahí continuó imparable haciendo historia éxito tras éxito.

P1 le cantó a los latinos en el mundo, unió a más de una docena de países bajo el mismo coro: Dime si son Latinos…, los puso a bailar El Tiburón, a pasarse más de 25 Horas al día extrañando el amor, y a celebrarlo en un Cuarto de Hotel. La agrupación es hoy un hito, un lugar común de gozadera y mucho respeto en el ambiente musical, sembraron las bases de la evolución de los géneros urbanos y latinos, los mismos que hoy en día lideran la industria en el mundo entero.

Desde los años 90’s P1 viene tocando varias generaciones con sus canciones y todo el swing que los caracteriza, sus ritmos enérgicos y de coros pegajosos, siguen y seguirán reinando en nuestros corazones y por su puesto en nuestras fiestas y Playlists. Este 2024 celebran en grande sus 35 años de carrera con varias noticias, entre ellas, ser uno de los invitados del Festival Estéreo Picnic, uno de los más importantes en la región y que se celebrará entre el 21 y 24 de marzo de este año en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia. Allí los integrantes de la agrupación serán la nota alta y con más sabor de la noche del viernes 22 de marzo.

La agrupación originaria de Nueva York cuenta en su alineación actual con Nelson Zapata fundador y líder, Paolo y Kid G el rapero, nueve producciones discográficas, casi 3 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de una docena de éxitos encabezados por El Tiburón con más de 121 millones de reproducciones, seguido de 25 Horas, Está Pegao, Another Nigth y la lista continúa.

La lista de premios y reconocimientos es incontable, entre ellos, discos de Doble y Triple Platino además de algunos Discos de Oro por sus diferentes producciones en toda América Latina y España, Premios Billboard, Premios Lo Nuestro, Orquídea, Ronda, ACE, Emmy’s y muchos otros, ubican a PROYECTO UNO en un lugar privilegiado, como la más reconocida banda en su género en los cuatro continentes.

DISCOGRAFÍA

1991 Todo El Mundo

1993 In Da House

1996 New Era

1999 4

2002 Pura Gozadera

2007 Evolution

2013 Original

2018 Orgánico

2022 Aniversario