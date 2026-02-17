¿Cómo una piscina bien diseñada aumenta el valor inmobiliario de una propiedad?

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, los elementos diferenciadores marcan la diferencia entre una propiedad que se vende y una que se revaloriza en el tiempo. En el contexto local, la piscina suele asociarse principalmente al uso estacional, concentrado en los meses de verano. Sin embargo, el desarrollo de soluciones de piscina spa y wellness está cambiando esta lógica, permitiendo un uso durante todo el año bajo el concepto de Wellness 365.

Hoy, más allá de la ubicación o los acabados, los compradores buscan experiencias, bienestar y calidad de vida. En ese contexto, las soluciones wellness han dejado de ser un lujo accesorio para convertirse en un activo estratégico que incrementa tanto el valor comercial como el valor de uso de una propiedad.

Varios informes estiman que el valor añadido por una piscina o solución wellness puede oscilar entre 5 % y 15 % del valor de la propiedad, dependiendo del tipo de solución, su integración con el entorno y la percepción de los compradores. No se trata solo de tener una piscina, sino de cómo esta se concibe, se integra y se utiliza como parte de un estilo de vida orientado al bienestar físico y mental.

“El error más común es pensar una piscina spa como un gasto. En realidad, una solución wellness bien diseñada es una inversión que impacta directamente en la valorización del inmueble y en su atractivo en el mercado”, señala Edgardo Landa, socio principal de Swim World, empresa especializada en soluciones de alto estándar para piscinas spa y proyectos de bienestar.

El diseño es un factor determinante. Las soluciones wellness modernas incorporan funcionalidades como hidromasaje, sistemas de nado contracorriente y climatización, lo que permite su uso durante todo el año y reduce la dependencia de la estacionalidad. Además, a diferencia de las piscinas tradicionales, muchas piscinas spa pueden instalarse sin necesidad de obra, facilitando su implementación en distintos tipos de proyectos inmobiliarios.

“Hoy hablamos de wellness como parte integral del proyecto inmobiliario, no solo de espacios recreativos. A través de nuestra unidad de negocio SW Pools, trabajamos con marcas internacionales que integran tecnología, diseño y experiencia para desarrollar soluciones que se convierten en activos centrales del proyecto”, explica Landa.

En proyectos multifamiliares, condominios y desarrollos inmobiliarios, las áreas comunes con soluciones wellness bien planificadas mejoran la percepción del proyecto, aceleran las decisiones de compra y, en muchos casos, se convierten en un factor diferenciador frente a otras ofertas similares.

Desde el punto de vista del inversionista, estas soluciones no solo contribuyen al valor de reventa, sino también al valor de uso diario, al ofrecer espacios que pueden utilizarse de forma permanente para relajación, recuperación física y bienestar general. Esto reduce el tiempo de comercialización del inmueble y aumenta la disposición a pagar por parte de los compradores.

En un mercado donde la categoría wellness aún se encuentra en etapa de desarrollo, existe una oportunidad para posicionar este tipo de soluciones como un estándar de valor agregado en proyectos inmobiliarios. En ese sentido, Swim World busca consolidarse como referente en el desarrollo de soluciones spa y wellness, alineadas con una tendencia que ya es una expectativa en mercados internacionales.