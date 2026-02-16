Sporting Cristal debuta en Fase 2 de Libertadores ante 2 de Mayo en Paraguay

Sporting Cristal hace su debut en la Fase 2 de la Copa Libertadores de América 2026, siendo visitante en el juego de ida ante el sorprendente 2 de Mayo de Paraguay, que eliminó en Fase 1 a Alianza Lima. El cotejo se jugará en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

Paulo Autuori el técnico brasileño de los rimenses, sufrirá una baja importante en su oncena titular, por la ausencia del brasileño Gabriel Santana en la volante por lesión, debiendo ocupar su puesto Wisdom. El resto de la oncena es la misma que está jugando habitualmente en este inicio de Liga 1, con el brasileño Felipe Vizeu como atacante, apoyado en las bandas por Santiago González y Maxloren Castro.

Su colega Eduardo Ledesma, está más que motivado con que 2 de Mayo pueda seguir avanzando a una próxima fase, queriendo hacerse fuerte en casa ante un Cristal que en el papel es favorito, pero el objetivo es ganar hoy e ir por otra proeza a Perú, jugando en el estadio Miguel Grau del Callao.

ALINEACIONES

2 DE MAYO: Martínez; Davalos, Sosa, Saiz, Castro; Sanabria, Alfonso, Romero, Gómez, Del Valle y Ruizdíaz. DT: E. Ledesma.

CRISTAL: Enríquez; González Cruz, Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti, Távara, Wisdom; González, Vizeu y Castro. DT: P. Autuori.

ÁRBITRO: Betancur Gutiérrez (Colombia)

HORA: 7:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero