El jugador peruano Sergio Peña, volvió a ser titular con el Sakaryaspor en un partido exigente ante el líder Pendikspor 1-1 de la Segunda División de la Liga Turca, en un duelo intenso y de alta fricción que obligó al equipo a competir al límite.



Peña firmó una actuación sólida y, por segundo partido consecutivo, fue uno de los mejores de su equipo. Desde el arranque asumió la responsabilidad de ordenar el mediocampo, ofrecer salida limpia y darle equilibrio al juego en una cancha complicada.



Sobre el contexto que rodeó su salida de Perú, es importante precisar que por fortuna para Sergio Peña la causa ya está en Uruguay, y de este modo buscará salir rápidamente del centro de la tormenta ya que como manifestó la supuesta víctima, Peña no conocía a las mujeres previamente, no las invitó a Uruguay ni les pagó el pasaje, ni ingreso al hotel y mucho menos la provisión de alcohol. Por ende y como es de público conocimiento no existe una acusación directa en su contra.