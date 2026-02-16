Premier sobre Chancay: “es inaceptable que Ositrán no pueda supervisar el puerto más importante del Perú”

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, calificó de inaceptable que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), no pueda supervisar el puerto de Chancay, ello luego de que el Poder Judicial ordenara que este órgano regulador se abstenga de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras respecto a esta infraestructura.

Al respecto, Álvarez Miranda sostuvo que, el Gobierno, en cumplimiento de la normativa legal vigente, hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta, que es la apelación al fallo, para lo cual se está tomando las apreciaciones de diversos profesionales a fin de obtener una posición más informada.

“Nos preocupa que siendo un puerto sumamente importante para el Perú y para el íntegro del comercio en el Pacífico, pueda haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya sea del mar o del territorio mismo, de las instalaciones portuarias, que no puedan ser materia de supervisión por el órgano regulador”, sostuvo.

Asimismo, el titular de la PCM explicó que, de no obtener una respuesta favorable, se analizará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

“El Tribunal Constitucional no solo se limita a las cláusulas de índole civil o de derecho marítimo, es el principal defensor de la Constitución y, por tanto, de la soberanía nacional. Además, hay que tener en cuenta un tema muy importante. No hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución”, aseveró.

Relaciones diplomáticas

En esa línea, el jefe del Gabinete Ministerial resaltó la doctrina diplomática del Perú que se basa en el multilateralismo, por lo que aprecia mucho la relación comercial con China, y al mismo tiempo, la importancia de la alianza estratégica con Estados Unidos.

“China es nuestro principal socio comercial en este momento. En cuanto a Estados Unidos es una relación de estrategia y hemisférica porque encarna los valores y los principios en los cuales se construyó la sociedad peruana, que son el pluralismo, la democracia, la libertad, la acción privada y particular, como fuente principal de creación y de riqueza”, dijo.