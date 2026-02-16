PIAS Aéreas despegan el 10 de marzo para acercar los servicios del Estado a las zonas más alejadas del país

La estrategia, articulada entre el Midis y la FAP, permitirá una atención sostenida en territorios de difícil acceso, con especial énfasis en poblaciones vulnerables y zonas de frontera.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) sigue fortaleciendo su presencia en las zonas más alejadas del país, sobre todo las que se encuentran en la frontera. Para ello, viene coordinando acciones con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para implementar, desde el 10 de marzo, las PIAS Aéreas, una estrategia que permitirá llevar servicios esenciales del Estado a las poblaciones que afrontan situaciones de vulnerabilidad.

“El Midis viene articulando esfuerzos interinstitucionales para establecer rutas aéreas prioritarias que aseguren una presencia sostenible del Estado en territorios de difícil acceso. Esta planificación contempla la intervención en diversas localidades y zonas estratégicas, especialmente en aquellas donde las condiciones geográficas representan grandes desafíos para la atención regular de la ciudadanía”, dijo la titular del Midis, Lesly Shica.

Agregó que las PIAS Aéreas permitirán el despliegue de personal de distintos sectores del Estado, fortaleciendo la atención integral y el acompañamiento social a la población, con especial énfasis en las zonas de frontera. “A través del soporte logístico de la Fuerza Aérea del Perú, se garantizará el acceso oportuno a servicios públicos clave, contribuyendo a reforzar el tejido social y a cerrar brechas de desigualdad”, expresó.

Por su parte, el general FAP Gregorio Mendiola, comandante de Operaciones de dicha institución, señaló que el lanzamiento oficial de esta estrategia se realizará el 10 de marzo en la ciudad de Iquitos, desde la base aérea del Grupo Aéreo n.° 42, lo que marcará el inicio de las vías aéreas a nivel nacional.

“A lo largo del año, se contará con la participación de tres programas sociales que brindarán soporte al Midis, destacando el respaldo al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que pronto se va a iniciar”, indicó el general.