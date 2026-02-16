Perú se medirá ante Senegal en amistoso del 28 de marzo en París con escenario a definir

Confirmado. El partido amistoso entre las selecciones de Perú y Senegal ya tiene fecha, y será el próximo sábado 28 de marzo en París-Francia, el cual será el debut del flamante entrenador de la “Blanquirroja” que es el brasileño Mano Menezes, siendo una dura prueba ya que enfrentará a un seleccionado que irá al Mundial 2026.

El estadio aún no lo definen. Los representantes de la empresa organizadora hacen gestiones para un escenario mayor a los 40 mil espectadores. Se ha solicitado que sea el Stade de France, lo cual deberá definirse en los próximos días, tomando en cuenta que muchos hinchas peruanos irán a ver a la Selección, no solo de Francia sino de otros países europeos.

Este encuentro marcará el estreno de Mano Menezes al frente de la ‘bicolor’, y se anticipa una convocatoria con varias novedades, combinando futbolistas que militan en el extranjero con elementos del torneo local, con el fin de ir viendo con qué material contará para preparar el recambio en la Selección.

Paralelamente, la Federación Peruana de Fútbol, gestiona un segundo amistoso frente a Selección de Jordania, el cual aún no está totalmente cerrado, ya que habría aparecido una alternativa distinta tras confirmarse el choque ante Senegal.