Pedro Gallese la figura en el triunfo del Deportivo Cali ante Atlético Nacional 1-0

En una actuación fantástica del arquero peruano Pedro Gallese, Deportivo Cali le ganó 1-0 a l Atlético Nacional en el Estadio de Palmaseca en el Valla del Cauca, por la Liga BetPlay de Colombia. El “Pulpo” tuvo atajadas sensacionales que evitaron que el elenco “paisa” llegara al empate, y fue reconocido por la hinchada “azucarera” con grandes aplausos al final del partido.

En un ambiente de completa fiesta en el estadio Deportivo Cali en Palmaseca, se vivió una nueva edición del clásico verde ante Atlético Nacional, sabiendo que el proceso de Alberto Gamero necesitaba de una victoria urgente.

No obstante, las principales acciones de peligro fueron a favor del conjunto ‘verdolaga’, que supo sacar como figura al portero peruano Pedro Gallese con seis intervenciones magistrales para evitar la caída de su pórtico.

Y tan buena fue la actuación del guardameta ‘verdiblanco’ que motivó a la escuadra local a ir al frente, siendo en el inicio del segundo tiempo que un cabezazo certero de Juan Ignacio Dinenno rompió el silencio y despertó el júbilo en las tribunas.

Pese a que el combinado “paisa” intentó de múltiples maneras lograr la igualdad en el marcador, la figura de Gallese y un fortín defensivo cerró definitivamente todas las aspiraciones ‘verdolagas’. Aquel cabezazo de un volante rival que bloqueó bien abajo y en el rebote evitando con el pie el remate de Marlos Moreno.

Tratándose entonces de la tercera victoria de Deportivo Cali en este semestrede la Liga BetPlay Dimayor, que además rompió el invicto de Atlético Nacionalen cuatro partidos disputados por el ‘verdolaga’. Cali es sexto con 10 puntos.