Pedro Gallese cosecha elogios de prensa colombia tras su actuación en triunfo ante Nacional 1-0

La mejor actuación desde que llegó al Deportivo Cali, tuvo el arquero peruano Pedro Gallese, en la victoria 1-0 sobre Atlético Nacional en el Estadio de Palmaseca en el Valla del Cauca el último domingo, por la Liga BetPlay de Colombia. El “Pulpo” tuvo atajadas sensacionales que evitaron que el elenco “paisa” llegara al empate, y fue reconocido por la hinchada “azucarera” con grandes aplausos al final del partido.

Tras una actuación cuestionada a mitad de semana en la derrota 3-2 ante Inter de Bogotá de visitante, Gallese tapó la boca a muchos detractores, y la noche del domingo tuvo hasta seis intervenciones magistrales para evitar la caída de su pórtico, recibiendo elogios de la hinchada “azucarera”.

La más sobresaliente ocurrió a los 72’ cuando Atlético Nacional generó un avance por la izquierda y el centro de Milton Casco es cabeceado por Alfredo Morelos hacia abajo llegando Gallese a bloquearla sobre la línea y en el rebote Marlos Moreno remató y el peruano puso el pie para mandarla al corner. Era el empate de los “paisas”, pero el peruano lo impidió.

El puntaje que le dieron fue de 8.9 y fue el MVP de la fecha de la Liga BetPlay de Colombia, y con este triunfo el Deportivo Cali sumó 10 puntos y se ubica en el sexto lugar a cuatro de los líderes Inter de Bogotá y Deportivo Pasto. En la próxima fecha será visitante ante Atlético Bucaramanga, donde necesita sumar para seguir en los puestos de avanzada.