«No votar por quienes ya le robaron al país”

Candidato a diputado Gustavo Espinoza que va con el numero 1 por Somos Perú, pide ‘muerte civil’ para autoridades y funcionarios corruptos

El candidato a diputado por Lambayeque con el número 1 por Somos Perú, Gustavo Espinoza Soto, lanzó un enérgico pronunciamiento contra los aspirantes a la Presidencia y al Congreso que arrastran antecedentes de corrupción o están vinculados a redes que han saqueado el país durante las últimas décadas.

“Mi compromiso claro y frontal es luchar contra la corrupción, caiga quien caiga. No podemos permitir que el Parlamento vuelva a convertirse en refugio de ladrones, sinvergüenzas y corruptos que solo buscan beneficio propio”, expresó.

Recordó que inició su lucha contra la corrupción hace más de 20 años y que, precisamente por denunciar actos ilícitos dentro del poder, fue retirado del Parlamento. “Me sacaron del Congreso por denunciar a los ladrones, pero el tiempo me dio la razón. Hoy vemos a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el excomandante Edwin Donayre enfrentando la justicia. Lo que denunciamos no era persecución política, era corrupción”, afirmó.

El candidato cuestionó duramente a aquellos postulantes que, pese a haber sido sentenciados por delitos de corrupción, hoy pretenden volver a ocupar cargos públicos. “Algunos creen que porque ya cumplieron condena están aptos para regresar y seguir robándole al pueblo”, sostuvo.

En ese sentido, anunció que desde el Congreso impulsará la figura de la “muerte civil” para funcionarios y autoridades condenadas por corrupción, a fin de impedir que vuelvan a ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. “El Perú no puede reciclar corruptos. Necesitamos limpiar la política de quienes han hecho del Estado su botín”, enfatizó.

Lucha contra el crimen

Asimismo, criticó a actuales congresistas que -según señaló- han promovido leyes que favorecen intereses particulares y debilitan la lucha contra el crimen y la corrupción. “No puede ser que quienes aprobaron normas procrimen hoy quieran reelegirse para continuar con sus lobbies y seguir enriqueciéndose a costa del dinero de todos los peruanos”, advirtió.

Finalmente, Espinoza Soto invocó a la ciudadanía que “sepan elegir. No elijan a ladrones ni a corruptos. Yo voy a regresar al Congreso para fiscalizar, poner orden y defender los intereses de los lambayecanos y de todos los peruanos. Es momento de recuperar la dignidad de la política y devolverle el poder a la gente honesta”.