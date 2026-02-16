Minedu separa a 273 maestros y administratios procesados o condenados por delitos graves

 En los últimos 4 meses, han sido apartadas de las aulas personas implicadas en casos de violación, terrorismo, narcotráfico y secuestro

Con el fin de hacer de las escuelas lugares seguros para los estudiantes, desde el 14 de octubre de 2025 al 12 de febrero de 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) ha separado en todo el país a 273 personas (243 docentes y 30 administrativos) que trabajaban en 250 colegios públicos y 23 privados por estar procesadas o condenadas por delitos graves.

De estos casos, 254 personas (226 docentes y 28 administrativos) están procesadas o condenadas por el delito de violación de la libertad sexual; 9 (8 docentes y 1 administrativo), por terrorismo y apología del terrorismo, y 7 (6 docentes y 1 administrativo), por proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Asimismo, 2 por tráfico ilícito de drogas, y 1 por secuestro.

De este total, 57 personas han sido separadas definitivamente por tener sentencias condenatorias del Poder Judicial y 216 están separadas de manera preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, indicó que su gestión trabaja permanentemente para desterrar de las instituciones educativas a los malos elementos infiltrados en el magisterio, con el objetivo de que las escuelas del país sean lugares seguros y nuestros niños y jóvenes puedan estudiar sin ningún riesgo.

Por otra parte, solo en lo que va del año, el Minedu ha separado a 152 personas (134 docentes y 18 administrativos) que están procesadas o condenadas por diversos delitos graves.

El delito con mayor número de casos es el de violación de la libertad sexual con 143 personas (126 docentes y 17 administrativos), seguido por el delito de proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, con 4 personas (3 docentes y 1 administrativo).