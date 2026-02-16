Minedu acelera en Cusco ejecución del COAR que transformará la educación en el sur del país

El Ministerio de Educación (Minedu) ha intensificado los trabajos de construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Cusco, una obra estratégica que permitirá que 300 estudiantes accedan cada año a una formación de excelencia en una infraestructura moderna y de alto nivel, cuya operatividad está prevista entre el primer y tercer trimestre de 2027.

Desde el distrito de Oropesa, en la provincia de Quispicanchi, la futura sede del COAR ya deja ver su magnitud. A través de imágenes captadas con dron, se evidencia el despliegue de maquinaria pesada y frentes simultáneos de trabajo que darán vida a uno de los campus escolares más completos del país, sobre un terreno de más de 21 000 metros cuadrados.

“Estamos intensificando esta obra porque los talentos del Cusco y del sur del país merecen oportunidades reales. El COAR no será solo un colegio, será un espacio donde el mérito, la innovación y la igualdad de oportunidades se encuentren para cambiar vidas”, afirmó el ministro de Educación, Jorge Figueroa.

La obra demanda una inversión superior a S/104 millones y se ejecuta mediante una asociación público-privada, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Educativa del Minedu. El proyecto comprende aulas modernas, laboratorios especializados, talleres, residencia estudiantil, sala de usos múltiples, ambientes administrativos y espacios tecnológicos para el aprendizaje digital.

Infraestructura moderna

El componente deportivo será uno de sus ejes distintivos: el campus contará con piscina semiolímpica, polideportivo, losas multifuncionales y amplias áreas verdes que favorecerán el desarrollo integral de los estudiantes bajo el modelo educativo de alto rendimiento.

Además del impacto pedagógico, la construcción viene dinamizando la economía local con la generación de empleo y la demanda de servicios en Oropesa y distritos aledaños, consolidando a la obra como un motor de desarrollo para la provincia.

“Nuestro compromiso es cerrar brechas históricas con hechos concretos. Cada avance de este COAR representa el futuro de cientos de jóvenes que serán los próximos científicos, artistas y líderes que necesita el Perú”, subrayó el titular del Minedu.

Con este proyecto, el Ministerio de Educación reafirma su decisión de fortalecer la educación pública con infraestructura segura, moderna y sostenible, y garantizar oportunidades para todos los niños y jóvenes del país, sin límites geográficos ni económicos.