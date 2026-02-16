Midis impulsa campaña para el uso responsable de la Línea Gratuita Social 101

“Línea 101: una llamada útil que transforma vidas” es el nombre de la campaña que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso responsable de esta central telefónica, la cual atiende principalmente a la ciudadanía en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La Línea Social Gratuita 101 del Midis, disponible desde cualquier teléfono fijo o celular a nivel nacional, permite que las personas más necesitadas puedan acceder de manera oportuna a información clave sobre requisitos, estado de afiliación y otros trámites relacionados con los programas Pensión 65, Juntos, Contigo, Cuna Más, Foncodes, PAE y PAIS.

Asimismo, brinda orientación sobre la focalización de hogares, la clasificación socioeconómica, los requisitos y los lugares donde puede solicitarse, así como atención de alertas y reportes ante posibles fraudes, dificultades en el cobro de los subsidios o problemas vinculados a trámites ante el Midis.

Sin embargo, pese a su importancia, solo entre octubre y noviembre de 2025 la Línea Social Gratuita 101 registró más de 1000 llamadas malintencionadas por mes, las cuales incluyen insultos, bromas, silencios y comunicaciones de índole sexual. Estos comportamientos saturan innecesariamente el servicio, generan congestión y dificultan la atención oportuna a los más vulnerables.

Sanciones

A través de la campaña “Línea 101: una llamada útil que transforma vidas”, el Midis exhorta a la ciudadanía a utilizar este servicio con responsabilidad y recuerda que detrás de cada llamada hay personas vulnerables que requieren información urgente para acceder a un servicio social.

Finalmente, se recuerda que el uso indebido de las líneas de ayuda y de emergencia en el Perú está sujeto a sanciones económicas impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).