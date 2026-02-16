Luis Flores: «Los delincuentes con las Horas Contadas»

El candidato a la Cámara de Diputados por Lima con el número 2 de Avanza País, Luis Flores, mencionó que, de llegar al Parlamento, erradicará la criminalidad, acabando con los delincuentes que comentan robos menores.

“Hay un mal que aqueja al peruano y no se está tocando, como son los raqueteros, los que te quitan una bolsa, un celular. Estas personas son realmente peligrosas”, afirma Flores.

Agregó también que los delincuentes roban, amenazan y atentan contra la vida de los ciudadanos y lamentablemente las autoridades no han sido capaces de solucionar este problema que cada vez es mayor. Para cambiar esta dura realidad este reconocido abogado propone mediades severas para vencer a los delincuentes.

“Lo que proponemos es la ley ‘Tumba la Fiesta’. Esta norma abarcará dos puntos específicos: primero, a todas esas personas que roban, se les debe castigar con penas privativas de la libertad sin beneficios. Segundo, se clausurará todos los lugares en donde vendan cosas robadas”.

MUERTE CIVIL PARA LOS CORRUPTOS

El también secretario nacional de Avanza País, Luis Flores, preciso que, la corrupción es el mal que está consumiendo a la sociedad peruana, y que se ha esparcido por todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Flores, señaló que las promesas ya no son suficientes, por esa razón, propone la ‘Ley de Muerte Civil para los Corruptos’.

“Esta es una iniciativa que cuenta con un sólido argumento legal para que sea promulgado y que este mal no siga dañando al país. De llegar a la Cámara de Diputado, tendré el firme compromiso de solucionar los problemas del Perú, ya que Avanza País es un partido que cree en la vida, en la libertad y la propiedad privada, pero no se puede sostener estos derechos, sino hay seguridad”, finalizó, Flores.

CONOCER AL ENEMIGO PARA VENCERLO

Luis Flores conoce la dura realidad que el país está atravesando por culpa de la inseguridad. Él buscará contrarrestarla a base de sólidas propuestas, además porque cuenta con el respaldo del libro ‘Crimen Organizado en el Perú’, de autoría de Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena, quien ha recogido datos estadísticos e importante información que ayudará para luchar contra la delincuencia.

Dato:

Luis Flores, secretario general de Avanza País, está postulando a la Cámara de Diputado por Lima con el número 2, en las Elecciones Generales 2026, que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril.