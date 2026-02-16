La Victoria: Mascotas se dieron el ‘sí’ en ‘San Valenpatas’

• Campaña veterinaria organizada por el municipio permitió la atención de más de 300 animalitos.

Encontraron el amor en el día más especial. Bambi, Tony, Kira y Ragnar, fueron los flamantes participantes del matrimonio simbólico de mascotas; organizado por la Municipalidad de La Victoria en el marco del ‘San ValenPatas’. La actividad permitió la atención gratuita de más de 300 ‘hermanos menores’ del distrito. Además de sorteos, charlas de tenencia responsable, adopciones y más.

AMORES DE CUATRO PATAS

Así fue como, el sábado 14 de febrero día de ‘San Valentín’, desde muy temprano, vecinos y los engreídos de cuatro patas llegaron al parque Unión Panamericana. Entre ellos, ‘Bambi’ y ‘Tony’. Ella una hermosa Puder de 3 años, él; un experimentado Shih Tzu de 9 años, que encontraron el amor ‘con el primer olfateo’ durante la campaña veterinaria gratuita. “Bambi es muy dócil”, contó Ana María que se enteró del ‘San Valen-Patas’ a través de las redes sociales del municipio.

La otra pareja de mascotas que se dijo ‘sí, acepto’ fueron los gatitos de raza Esfinge; ‘Ragnar’ y ‘Hamburgueso’. De 6 meses y año medio; respectivamente. Se conocieron hace medio año al ser adoptados por una familia. “Se cuidan desde la primera vez. Son gatitos muy especiales por su cuidado. Supieron congeniar entre ellos y con nosotros. Es cierto cuando dicen que los animalitos nos eligen”, contó Martín, a cargo del cuidado de ‘Hamburgueso’. A las flamantes parejas se les obsequiaron sets de alimentos balanceados, aseo personal, entre otros productos de los feriantes presentes.

Los presentes también pudieron adoptar a los perros y gatos del Temporal de Rehabilitación Municipal ‘San Cosme’. Todos los animalitos fueron bañados y desparasitados. Además de estar en excelentes condiciones de salud. Previo a las adopciones cada familia recibió charlas de tenencia responsable de mascotas, además de asesoría para el acompañamiento de los nuevos integrantes del hogar.

‘MICROCHIPS’ PARA LA SEGURIDAD DE MASCOTAS A 35 SOLES

La actividad además permitió a los asistentes proteger aún más a sus mascotas a través de la colocación de un ‘microchip’ por el valor de 35 soles. El novedoso servicio, que llegó al ‘San ValenPatas’ por gestión de la subgerencia de Salud y Programas Sociales del municipio, vincula los datos principales de las mascotas con el Registro Nacional de Identidad Animal (RENIAN). Proyecto que identifica, registra y realiza un seguimiento a los animales que habitan en cualquier ciudad del Perú.