Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por presunta demolición de casonas patrimoniales en el centro de Lima

INDAGAN SI DURANTE SU GESTIÓN MUNICIPAL se permitió la eliminación de inmuebles históricos en jirón Azángaro para un proyecto inmobiliario privado.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por la presunta destrucción y alteración de bienes culturales en la cuadra 10 del jirón Azángaro. La diligencia busca esclarecer si, durante su administración en la Municipalidad

Metropolitana de Lima, se autorizó o toleró la demolición de casonas consideradas parte del patrimonio

histórico de la capital.

De acuerdo con reportes difundidos en medios, las obras del denominado Proyecto Qantua, ejecutadas por la inmobiliaria Grupo Lar, habrían sustituido edificaciones de valor patrimonial por un complejo

de edificios. Se cuestiona que la gestión municipal no habría aplicado mecanismos de protección

oportunos para preservar dichos inmuebles ubicados una zona con régimen especial de conservación.

La Fiscalía también pretende determinar si existieron beneficios económicos a favor de terceros como resultado de las intervenciones realizadas en el área histórica. En ese contexto, López Aliaga fue citado a declarar en diciembre pasado, pero no acudió ni presentó justificación, por lo que la diligencia fue reprogramada para el 16 de febrero.

El caso adquiere relevancia al tratarse de un sector del centro histórico de Lima reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde las intervenciones están sujetas a estrictas normas de conservación. De confirmarse omisiones o decisiones que permitieron la desaparición de casonas históricas, el exburgomaestre podría afrontar responsabilidades por la afectación del patrimonio cultural de la ciudad.