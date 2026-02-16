Este distrito ofrece muestra fotográfica gratuita hasta el 25 de febrero ¡No te lo pierdas!

‘La Victoria en el tiempo’ estará abierta al público hasta el 25 de febrero.

¿Te gustaría conocer los inicios de ‘La Vicky’? La Municipalidad de La Victoria a través de la subgerencia de educación, cultura, juventud y deporte, invita a vecinos y visitantes a descubrir su historia a través de la exposición fotográfica ‘La Victoria en el tiempo’, una muestra gratuita que propone un recorrido visual por la evolución social, cultural y urbana del distrito.

A través de imágenes emblemáticas y testimoniales, la exposición resalta el valor del patrimonio local y fortalece el sentido de pertenencia e identidad de los vecinos victorianos. Entre las imágenes se encuentran el primer plano de distribución del distrito, el auge de Gamarra, los inicios de San Cosme, el acta de creación política del distrito publicada en el Diario El Comercio; también se muestra la actualidad: modernización de zonas, parques y avenidas principales, así como la proyección de nuevas obras.

Cada fotografía permite reconocer los cambios que han marcado la vida del distrito: desde sus primeros años hasta su consolidación como uno de los espacios más dinámicos de Lima.

El evento artístico fue inaugurado por el Sr. Rubén Cano Altez, alcalde del municipio quien recordó los inicios de distrito emprendedor y como, con el pasar de los años, La Victoria es un distrito que promueve seguridad, orden y modernidad.

La jornada también contó con destacados invitados en el rubro del arte, como: el escritor Augusto Tamayo, autor del libro ‘La Victoria, tradición y progreso: El Centenario’, y el escultor victoriano Raúl Franco Ochoa, quienes recibieron un reconocimiento por parte del alcalde y resaltaron la importancia de preservar la historia local como parte de la identidad distrital.

Durante la presentación, los asistentes pudieron disfrutar del Conjunto Criollo de la Policía Nacional del Perú y números musicales que dieron un marco festivo y cultural a la actividad.

Esta muestra artística estará abierta al público hasta el miércoles 25 de febrero y forma parte del programa de actividades por el 106 aniversario de creación política del distrito, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a su historia y revalorar el camino recorrido por La Victoria a lo largo de más de un siglo.