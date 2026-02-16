Después de 100 años, Ancón inauguró su renovada plaza central Francisco Talleri

Destaca la develación de las esculturas de Talleri y Miguel Grau.

Inversión de más de 2 millones 800 mil soles de recursos propios.

Obra emblemática, esperada por más de 100 años, representa la recuperación total de un espacio histórico de más de 16 mil metros cuadrados para el beneficio de más de 130 mil vecinos y visitantes.

Bajo la gestión del burgomaestre el Ing. Samuel Daza Taype, se presentó está nueva infraestructura que incluye pileta, pérgola central, iluminación LED y un imponente pórtico moderno, amplias zonas de esparcimiento además de las esculturas de Francisco Talleri y el almirante Miguel Grau.

Con una inversión de más de 2 millones 800 mil soles de recursos propios, casi 5 mil metros de áreas verdes y con el cuidado de haber preservando los árboles históricos de la plaza con nuevas losetas que emulan las olas del mar, zona de banderas y bancas de descanso.

El balneario recibe a más de 70 mil visitantes de Lima Norte y otros distritos los fines de semana.

Dentro de las actividades realizadas en la inauguración se destaca la develación de las esculturas de Talleri y Miguel Grau que contó con la presencia del ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga quien es Biznieto de Francisco Talleri, además nuestro medallista olímpico Stefano Peschiera tataranieto de Talleri envió un emotivo saludo a todos los anconeros muy emocionado por la revocación de la Plaza que lleva el nombre de su ancestro hace más de un siglo.

Es un día de mucho simbolismo y nostalgia para todos nosotros que podemos ver una renovada plaza, «Un siglo más tarde la voz de Ancón resuena en cada rincón de nuestra plaza» y hoy retoma su brillo de antaño manifestó el burgomaestre de Ancón Samuel Daza.