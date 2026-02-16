Congresista Ilich López es denunciado por presunto copamiento político del Minem y red de influencias

CTOR VALER SOSTIENE que el parlamentario habría usado su poder para colocar allegados en puestos clave y favorecer decisiones dentro del sector Energía y Minas

El legislador Héctor Valer denunció ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al congresista Ilich López (Acción Popular) por un presunto copamiento del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señalando que existiría una red de influencias destinada a controlar posiciones estratégicas con personas de su entorno personal y profesional. Según el oficio remitido a la Fiscalía, esta supuesta estructura

habría operado de manera irregular para influir en decisiones administrativas y políticas dentro del sector. Valer sostiene que López,

junto a su asesor Mario López Tejerina, habría intervenido para la designación de Luis Bravo de la Cruz como ministro de Energía

y Minas, y que el propio asesor mantuvo reuniones prolongadas con el titular del sector. Posteriormente, López Tejerina fue nombrado asesor de alta dirección del despacho ministerial, lo que, de acuerdo con la denuncia, evidenciaría una influencia directa y sostenida en la toma de decisiones

del Minem.

La acusación también cuestiona otras designaciones realizadas bajo dicha gestión, como la de Víctor Manuel Torres Hermúndez

como asesor de alta dirección, pese a enfrentar un pedido fiscal de 15 años de prisión por presuntos delitos de corrupción. Asimismo, se advierte que cargos en entidades vinculadas al sector eléctrico, como Distriluz y Fonafe, habrían recaído en exsubordinados

del entorno del asesor, lo que refuerza la hipótesis de un copamiento sistemático de posiciones clave. Valer agrega que López habría utilizado su condición de congresista para investigar a la empresa pública Distriluz, entidad que él mismo denunció antes de asumir el cargo parlamentario, configurando un presunto conflicto de intereses. Por estos hechos, el legislador señala la posible comisión de delitos

como tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal y organización criminal, y solicitó al Ministerio Público iniciar investigaciones inmediatas.