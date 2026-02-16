Cofopri despliega brigadas en la selva y acelera la formalización de más de 800 viviendas en tres regiones



Amazonas, Loreto y San Martín recibirán nueva visita de Cofopri a fin de dar paso previo a la titulación individual de cientos de familias

La formalización de la propiedad sigue avanzando en la Amazonía peruana. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, inició un nuevo proceso de empadronamiento que beneficiará a 830 lotes urbanos en Amazonas, Loreto y San Martín, acercando a cientos de familias al anhelado título de propiedad.

Las acciones comenzaron en la región Amazonas, donde brigadas especializadas recorren hasta el 21 de febrero el centro poblado Morerilla Alta, en el distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, para verificar información y recoger documentación pendiente.

El operativo continuará en Loreto, específicamente en el asentamiento humano Alameda Central de Requena, donde entre el 17 y 22 de febrero se empadronarán 143 lotes urbanos en el distrito y provincia de Requena.

En San Martín, el trabajo se concentrará en los distritos de Uchiza y Tocache, donde 327 familias serán visitadas casa por casa entre el 18 y 22 de febrero para completar su proceso de formalización.

Durante las visitas, los pobladores deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y acreditar la posesión pacífica del lote. Estas jornadas representan una nueva oportunidad para subsanar observaciones o completar expedientes, paso clave para la emisión del título de propiedad.