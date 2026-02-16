Campeonato Nacional Cadete y Senior Lima 2026 fue un éxito total

Federación de Judo reunió a más de 200 judokas de 35 instituciones de 6 regiones del país.

Acostumbrados a la realización de grandes eventos con máximos standares de calidad, la Federación Deportiva Peruana de Judo, que preside María Martínez Murciego, realizó el Campeonato Nacional Senior y el Campeonato Nacional Cadete de Judo 2026 este sábado y domingo en el Polideportivo 3 de la Videna del IPD en el distrito de San Luis. También se desarrolló el Campeonato Naciomal de Veteranos.

Fueron 35 instituciones de 6 regiones del país: Lima, Piura, Ancash, Loreto, Arequipa, Callao. Este evento que se realizó en el Poli 3 de la VIDENA convocó a 203 atletas en total: 60 femenino y 143 masculino.

«Ha sido un éxito deportivo para nuestro deporte, estos resultados son fundamentales para definir el equipo que nos representará en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, y también el equipo para los Juegos ODESUR en Argentina; y tambien viendo con óptimismo que podemos mejorar los resultados en el Grand Prix Lima 2026, de este año y otros eventos fundamentales del ciclo olímpico «, dijo María Martínez.

En el Campeonato Nacional Senior Lima 2026 los ganadores fueron en Femenino 48 kg Carla León KAT (1) y Akira Vargas INT(2). En 52 kg Driulys Rivas KAT y Angela Revilla DJK. En -57 kg Rosario Enriquez SGT (1) Valeria Revilla DJK (2) y Thaiza Guerrero SMU (3). En -63 kg Hilary Lam SHI (1) Abish Parraga XPR (2) y Cielo Fajardo GUD (3)y Brenda Rengifo SMC (3). En -70 kg ganó Xsara Morales KAT. En -78 kg Camila Figueroa y en +78 kg Adriana Castañeda APJ (club).

En el Campeonato Nacional Senior Lima 2026, Masculino -60 kg Arnold Prado INT (club) (1), Gabriel Herrera APJ (2), Erick Saraza NIP (3) y Jack Uraco SMU (3). En -66 kg Franco Baltazar SNH (1), Mateo Cóndor NIP (2), Josue Fuentes NIP (3), Ricardo Ramírez GUD (3) En -73 kg Humberto Wong GUD (1), Manuel Barthe APJ (2), José Villanueva AEL (3) y Lucas Saldarriaga

LDS (3). En -81 kg Javier Saavedra KAT (1), Alex Perca TAM (2), Sebastian Otiniano NIP (3), Rodrigo Zapata SGT (3). En -90 kg José Díaz APJ (1), César Astudillo GUD (2), Emilio Loo GUD (3) y Julio Quiroz SNH (3). En -100 kg Daryl Yamamoto KAT y Carlos Martínez

GUD (2) y en +100 kg Alejandra Martínez GUD (1), Ika Gayoso SJC, Valentino Valdivia LDS (3) y Luis Castilla SMC (3).

Asimismo en el Campeonato Nacional Cadete Lima 2026 los ganadores fueron en Masculino: -50 kg Bruno Herrera (APJ -club) ORO, Joaquin Vera (SNH) PLATA, Luis Cruz DKI y Camilo Torres

TAM (BRONCE) En -55 kg Benjamin Burnside DKW (ORO), Italo Herrera SNH (PLATA), Santiago León SMU y Maxs Quiñonez TAM (BRONCE). En -60 kg Piero Herrera SNH (ORO), José Pulache APP (PLATA), Luis Acurio SHI y Santiago Miranda NIP (BRONCE). En -66 kg Hector Mieres GUD (ORO), Jesús Perea

TAM (PLATA), Fernando Nova AEL y Andre Zegarra NIP (BRONCE). En -73 kg Miguel Revilla DJK (ORO), Pedro Moran APJ (PLATA), David Correa KAT y Victor Jacinto INT (BRONCE). En -81 kg Axel Díaz DJK (ORO), Angel Rodriguez DKI (PLATA), Carlos Betancur DJK y Luis Huasasquiche DTJ (BRONCE). En -90 kg Walter Sandoval DYM (ORO), Marco Tirado APJ (PLATA), Mathias Arroyo SAK (BRONCE). En +90 kg Elber Mallqui TAM (ORO), Alberto Murguia TAM (PLATA)y Bruno Ajalcrina KMA (BRONCE).

Finalmente en Cadete femenino En -40 kg Ashlee Lopez SNH (ORO), En -44 kg Akira Vargas INT (ORO), Ruth Villanueva AEL (PLATA), Roma Gervasi SNH y Daniela Alcos LDS (BRONCE). En -48 kg Bianca Gonzales DTJ (ORO), Luana Bazalar NIP (PLATA), Vivian Ruiz INT y Jasmin Berrocal TAK (BRONCE). En -52 kg Camila Sánchez JGK (ORO), Giordana Arévalo DKW (PLATA), Thaily Monrroy SHI y

Angie Castañeda APP (BRONCE). En -57 kg Silvana Donayre DTJ (ORO), Pheyton Vasquez KYO (PLATA), Briana Vidal SNH y Naomi Ríos NIP (BRONCE). En -63 kg Luciana de la Cuba NIP (ORO), Akisa Castillo AIP (PLATA), Kori Paucar INT y Amy Fernández TAM (BRONCE). En -70 kg Prizzila Lam SHI (ORO), Luana Neciosup SNH (PLATA), Adriana Eugenio DYM y Greyssi Rueda NIP (BRONCE). En +70 kg Samickay Cordova DKI (ORO), Stephania Barbaran LDS (PLATA).