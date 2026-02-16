Barcelona dejó el liderato de  La Liga de España al Real Madrid al caer con Girona 2-1

Entró en una mala racha. FC Barcelona cayó en su visita al Girona por 2-1 y con ello dejó de ser líder de la Liga de España, siendo ahora ese privilegio para su rival eterno Real Madrid, quien lleva dos puntos de ventaja (50-48) a los catalanes. El cotejo fue el cierre de la fecha 24.

En el primer tiempo, el “Barza” pudo irse en ventaja en el marcador, cuando a los 45’ tuvo un penal a su favor, pero su estrella Lamine Yamal estrelló el balón en el poste derecho del arquero

Los goles llegaron en el complemento. A los 60’ Pau Cubarsí puso arriba al Barcelona, tras cabecear desde una posición muy complicada y mandar el balón a la red. Girona reaccionó y Thomas Lemar disparó el balón en el área rival y puso el 1-1 parcial, y a los 86’ Fran Beltrán dispuso de una gran ocasión en el área y mandó la pelota al fondo de la red, dándole el triunfo al Girona, que se quedó con diez por una falta de Joel Roca a Yamal.