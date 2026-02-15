Teresa Orbegoso: El verso indómito emergido de Comas

Un encuentro póstumo con Teresa Orbegoso que reinvindica la identidad de Comas y la auténtica resistencia femenina.

Por: Juan Miguel Ataucuri García

El encuentro con la voz de Teresa

Acabo de conocer a Teresa. Un domingo caluroso de enero fue el escenario de este encuentro inusitado. Me habían hablado de ella voces poéticas y sensuales que despertaron mi curiosidad. ¿Una poeta de Comas? El barrio que creció y envejeció conmigo.

Cuando llegué a su casa, que mira garbosa hacia los escarpados cerros de enfrente, me sorprendí; he pasado miles de veces por allí sin imaginar que, en aquel lugar, Teresa construía su espíritu guerrero verso a verso. Al entrar, lo primero que escuché fue su voz cantándole a Chabuca Granda: agradable, musical y emotiva.

—Estamos conmemorando el primer aniversario de su fallecimiento —me sacó de mi fascinación Leda Quintana, poeta amiga. Luego agregó—: Teresita era multiartista. Esta canción la dejó grabada en uno de los tantos recitales que hacíamos.

Comas: Entre el estigma y la reivindicación

Teresa Orbegoso fue una poeta auténtica y singular. Lo poco que he leído de ella me hizo reflexionar sobre lo que significa provenir de un distrito como Comas, con gente cuyos padres llegaron plantando sus palos y esteras en medio del polvo y las piedras. Muchos de estos comeños, nacidos en los cerros, cargaron sobre el lomo las miradas desconfiadas y los prejuicios de la «Lima oficial».

En mi caso, y en el de mi generación, tuvimos la fortuna de vivir la época de las reivindicaciones populares de los años 70. Durante un breve lapso, Comas se convirtió en una bandera de orgullo: era el revolucionario, el adalid de las protestas contra las injusticias; tuvimos hasta mártires. Pero, llegados los 80, volvió la sombra de la autosegregación, hasta el extremo que muchos negaban su procedencia para ser aceptados. Este es el Comas donde Teresa vivió su niñez y que su espíritu rebelde denunció en versos indómitos. Pero ella fue más allá: universalizó su mirada convirtiendo su obra en la voz de una Latinoamérica acallada durante siglos y, especialmente, en la de sus mujeres indígenas y mestizas.

El legado y la promesa cumplida

Luego de leer, junto con otros poetas presentes, un poema de Teresa como un homenaje íntimo, su hermana sacó un libro-objeto que nos sorprendió. Teresa lo había manufacturado sobre la base de las radiografías tomadas durante su tratamiento contra el cáncer. Se mostraban como lienzos donde se adherían desde primorosos tejidos hasta dramáticas figuras hechas con pastillas y envoltorios de cápsulas.

Ella era muy consciente de su muerte y se preocupó por dejarnos un legado de promesa cumplida: su huella abriendo el camino a nuevas poetas, a las nietas de los invasores de Comas. Sus voces ya están libres.

Teresa Orbegoso. (Lima, 1976-2025). Obras: Yana wayra (Lima, Urbano Marginal, 2011), Mestiza (Buenos Aires, Ediciones del Dock, 2012), La mujer de la bestia (Maldonado, Trópico Sur, 2014), Yuyachkani junto a la artista plástico Zenaida Cajahuaringa (Lima, La Purita Carne, 2015), Perú (Buenos Aires, Buenos Aires Poetry, 2016), Comas (Buenos Aires, Añosluz, 2018) Abro el miedo (Lima, Hanan Harawi Editores, 2019). El libro Perú fue publicado también en Guatemala y Perú.