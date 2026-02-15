Sport Huancayo derrotó a FC Cajamarca 2-0 y alcanzó su primera victoria en el Apertura

Sport Huancayo superó 2-0 a FC Cajamarca y consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El ‘Rojo Matador’ mostró intensidad desde el arranque y supo capitalizar sus oportunidades en el primer tiempo anotando sus dos conquistas para encaminar el resultado a su favor.

Fiel a su propuesta ofensiva, el cuadro huancaíno adelantó sus líneas y atacó por ambos sectores. A los 9’ el colombiano Yorleys Mena desbordó por izquierda y sacó un remate que ingresó al arco rival para poner el 1-0. La presión continuó y, a los 37’, una acción iniciada por Nahuel Luján terminó en los pies del lateral Hugo Ángeles, quien con un disparo cruzado marcó el 2.-0.

En el complemento, el trámite se tornó más friccionado y disputado en la mitad del campo. Producto de las fuertes acciones, Hugo Ángeles fue expulsado tras propinar un codazo al volante argentino Tomás Andrade, dejando a su equipo con diez hombres en el tramo final.

Con este resultado, Sport Huancayo sumó cuatro unidades en la tabla, mientras que FC Cajamarca se quedó con solo dos unidades en el Apertura. En el otro partido jugado ayer, en Cutervo, Comerciantes Unidos y Los Chankas empataron 1-1, con goles de Matías Sen (39’) y Oshiro Takeuchi (25’).