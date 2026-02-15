Sparta Praga con Oliver Sonne y Joao Grimaldo venció al Hradec Králové 2-0 por la Liga Checa

Teniendo a Oliver Sonne y Joao Grimaldo en el equipo, AC Sparta Praga venció 2-0 al FC Hradec Králové en partido correspondiente a la 22 fecha de la Liga Checa. Las dos anotaciones fueron del eslovaco Lukáš Haraslín, a los 19’ y amplió la ventaja a los 71’ de penal, firmando así un doblete decisivo para su equipo.

Oliver Sonne fue titular y cumplió una destacada actuación durante el encuentro, mientras que Joao Grimaldo ingresó a los 83’ en reemplazo del propio Haraslín, aportando frescura en los minutos finales.

Con este triunfo, el Sparta Praga alcanzó las 47 unidades y se afianza como escolta del SK Slavia Praga. En la próxima jornada visitará al FC Viktoria Plzeň en un duelo clave por los primeros lugares del campeonato.