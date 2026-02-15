Población con empleo creció 5,0% en Lima Metropolitana entre noviembre de 2025 y enero 2026

Población con empleo creció 5,0% en Lima Metropolitana entre noviembre de 2025...

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 5,0% (273 600), con relación a similar periodo del año anterior, totalizando 5 743 800 (cinco millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientas) personas.

De acuerdo con el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado sobre la base de los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la población ocupada masculina se incrementó 5,6% (165 400) y la femenina en 4,3% (108 200), respecto a igual trimestre del año anterior.

En 12,2% se incrementó la población ocupada de 45 a más años de edad*

Durante el trimestre de análisis, la población ocupada de 45 a más años de edad creció en 12,2% (258 600), seguido del grupo de 25 a 44 años en 0,5% (12 600) y de la población menor de 25 años en 0,4% (2300), con relación a similar periodo del año anterior.

Empleo creció en la población con educación superior universitaria: 12,4%

Según nivel educativo, en el trimestre de análisis la población ocupada con educación superior universitaria subió en 12,4% (194 600), seguido de aquellos que contaron con educación secundaria en 5,0% (119 600) y entre los que tienen educación superior no universitaria en 0,3% (3100). No obstante, la población con educación primaria o menor nivel disminuyó en 12,0% (-43 700).

Población ocupada en Comercio aumentó 7,1%

De noviembre de 2025 a enero de 2026, la población ocupada en la rama de Comercio creció 7,1% (85 100), en Servicios 4,9% (147 000), en Manufactura 2,4% (17 400) y en Construcción 1,1% (4700), respecto a igual trimestre del año anterior.

En 20,1% creció la población ocupada en empresas de 11 a 50 trabajadores

El informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana mostró, además, que la población ocupada en unidades económicas de 11 a 50 trabajadores aumentó en 20,1% (123 000), en empresas de 51 y más trabajadores en 5,1% (76 700) y en establecimientos de 1 a 10 trabajadores en 2,2% (74 000), en comparación con el trimestre noviembre de 2024 a enero de 2025.

Población con empleo adecuado se incrementó en 8,5%

En el trimestre móvil noviembre-diciembre de 2025 y enero de 2026, la población con empleo adecuado alcanzó los 3 775 100 (tres millones setecientos setenta y cinco mil cien) personas y presentó un crecimiento de 8,5% (295 200), en comparación con el trimestre noviembre-diciembre de 2024 y enero de 2025.

De otro lado, la población ocupada subempleada disminuyó en 1,1% (-21 500). De este total, los subempleados por insuficiencia de horas de trabajo (subempleo visible) disminuyeron en 17,0% (-68 900), mientras que los subempleados por ingresos (subempleo invisible) crecieron en 3,0% (47 300).

Tasa de desempleo fue de 6,3% en Lima Metropolitana

En el trimestre de análisis, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 6,3%, en cifras absolutas fueron 387 900 personas que buscaron un empleo activamente. En similar periodo de estudio del año anterior, la tasa de desempleo se situó en 6,2%.

En 7,6% creció el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal

Durante el trimestre noviembre-diciembre de 2025 y enero de 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana fue de 2288,1 soles, monto que, comparado con igual trimestre del año anterior, presentó un incrementó de 7,6% (1619 soles).

Según sexo, el ingreso promedio mensual de los hombres fue de 2531 soles y el de las mujeres

1993,5 soles, lo cual significó que las mujeres ganaron el equivalente al 78,8% del ingreso de los hombres.

Ingreso promedio mensual subió en 8,3% en población de 45 años a más

En el periodo analizado, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal se incrementó en 8,3% (182 soles) en el grupo de 45 y más años de edad, en 7,8% (176,8 soles) en el grupo de 25 y 44 años y entre los ocupados menores de 25 años en 0,1% (1,2 soles), con relación a similar periodo del año anterior.

En todos los niveles educativos subió el ingreso promedio mensual

Al comparar el trimestre de estudio con similar trimestre del año anterior, el ingreso promedio mensual creció en 7,5% (140,6 soles) entre los que tenían educación superior no universitaria, en 6,7% (223,7 soles) entre los trabajadores con educación superior universitaria, en 5,8% (68,9 soles) en aquellos que tienen educación primaria o menor nivel y en 3,4% (53,1 soles) en los que alcanzaron educación secundaria.

Ingreso promedio mensual entre los ocupados del sector Comercio se incrementó en 9,6%

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo entre los ocupados que realizan actividades en Comercio aumentó en 9,6% (164,8 soles), Construcción 8,4% (195,6 soles), Servicios 7,9%

(177,0 soles) y Manufactura en 5,0% (103,5 soles).

El mayor ingreso promedio mensual se registró en Construcción, con 2538,6 soles, y el menor ingreso se dio en Comercio, con 1876,3 soles.