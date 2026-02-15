Participación de la ciudadanía es clave en noticieros de Radio Nacional

Un canal de comunicación inmediata y directa con la ciudadanía implementará Radio Nacional como parte de las innovaciones en la estructura informativa de sus noticieros diarios, según informó el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

El número de Whatsapp 988 713 935 de “Aló Nacional” será la línea contacto inmediato y directo con el público para reportar alguna emergencia, solicitar apoyo humanitario o alguna orientación; o denunciar alguna situación que afecte sus derechos, entre otros tipos de informaciones que sean de interés general y que podrán estar en la agenda noticiosa de la emisora.

Esta interacción podrá realizarse desde cualquier parte del país y la información podrá transmitirse a través de las más de 70 repetidoras de Radio Nacional en el territorio peruano, por la señal 7.2 de Televisión Digital Terrestre (TDT) y por el canal oficial de Youtube.

Entre las innovaciones que está poniendo en marcha Radio Nacional está el relanzamiento de “Nacional en la Noticia”, que será el nombre que identificará a los espacios informativos. También tendrá una nueva estructura y nuevas secuencias; y, sobre todo, con información desde las regiones, sostuvo el director de radio del IRTP, Jorge Chávez.

A partir de marzo de este año, la primera edición de “Nacional en la Noticia” estará de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 a. m., con Ricardo Alva y Michael Reyes; la segunda edición estará a cargo de Iván Franciskovic y Antonella Gálvez, de 1:00 p. m. a 3:00 p. m., y la tercera edición será conducida por Luis Ciudad, de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.

Los sábados, “Nacional en la Noticia” estará a cargo de Socorro Sampén y Michael Oropeza, de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. Ese mismo día, saldrá al aire la edición regional bajo la conducción de Luis Ciudad, de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. En la edición dominical estarán Iván Franciskovic y Antonella Gálvez, de 8:00 a. m. a 10:00 a.m.

En el marco del Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero se desarrolló una programación especial en Radio Nacional. Desde el hall de la emisora, se emitió “Nacional Deportes” y “Escápate”. El plato de fondo lo trajeron Bartola y Marco Romero, quienes presentaron “Una y mil voces”.