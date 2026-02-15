Pablo Guede técnico de Alianza Lima descartó tener problemas con sus jugadores

No pasa nada. El técnico argentino Pablo Guede, descartó tener problema con los futbolistas de Alianza Lima, luego de que se le vio intercambiar palabras con su compatriota Federico Girotti, durante el partido ante Alianza Atlético en Trujillo (0-0) y dijo que gritar a sus pupilos es parte de su forma de vivir los partidos.

Tras el empate con sabor a derrota logrado ante los “churres”, pidió que no se levante polémica donde no lo hay porque tiene una buena relación con sus pupilos, a pesar que en los partidos les grita.

“El tema de los gritos a los jugadores son tonterías. El que hable de eso quiere generar problemas donde no los hay. Lo expliqué cuando me preguntaron por Peña: mi relación con los jugadores es así, no tengo problemas con nadie”, dijo el estratega argentino.

Con respecto a lo sucedido con Girotti, con quien se le ve intercambiando algunas palabras durante el partido, dijo que se debe a la manera de vivir el fútbol. “Como le grité a Girotti, lo hago con Paolo (Guerrero) y con todos. Es mi forma de entrenar. El fútbol lo siento con esa pasión. Yo trato de sacar lo mejor de ellos”, enfatizó.