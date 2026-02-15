Nápoles se aleja del líder de la Serie «A» Inter de Milán, tras empatar 2-2 con la Roma

Por la fecha 25 de la Serie “A” del Calcio Italiano, Nápoles solo pudo igualar 2-2 con la Roma en el estadio “Diego Armando Maradona”, y con ello se alejó más del líder Inter de Milán, quedando rezagado a 11 puntos (50-61), estando en el tercer lugar, pues el segundo es el AC Milán con 53 unidades.

Abrió la cuenta tempranamente el neerlandés Donyell Malen a los 7’ para los romanos, pero con un golazo Leonardo Spinazzola a los 40’, logró la igualdad parcial para los napolitanos con el cual se fueron al descanso. En el complemento, otra vez Malen a los 71’ de penal puso arriba a la Roma, pero el brasileño Alisson Santos a los 82’ logró la igualdad definitiva para el local.

Otros Resultados: Udinese 1 Sassuolo 2; Cremonese 0 Genoa 0; Parma 2 Hellas Verona 1; Torino 1 Bolonia 2. Partido del Lunes: Cagliari-Lecce. Principales Posiciones: Inter de Milán 61; AC Milán 53; Nápoles 50; Roma 47; Juventus 46; Atalanta 42; Como 41; Bolonia 33; Lazio 33; Sassuolo 32; Udinese 32; Parma 29; Cagliari 28.