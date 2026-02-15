Minedu invierte más de S/ 4.6 millones para fortalecer educación y seguridad en Condorcanqui

 Acciones que se ejecutan en la región Amazonas benefician a más de 4,300 estudiantes

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, informó que su sector realiza una intervención integral en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, destinada a garantizar entornos seguros, mejorar los aprendizajes y fortalecer el bienestar socioemocional de los estudiantes de 18 instituciones educativas con residencia estudiantil.

Entre 2024 y 2025, estas acciones beneficiaron directamente a 4,367 estudiantes y 263 docentes, con una inversión superior a S/ 4.6 millones.

“Un equipo de psicólogos ofrece atención de manera presencial y desarrolla talleres de convivencia escolar, además de trabajar en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y orientar a familias para promover la crianza positiva. Además, se conformaron 18 Redes de Protección Comunal, integradas por autoridades indígenas y padres de familia, para reforzar la vigilancia y la protección de los estudiantes”, aseguró el jefe del sector Educación.

Indicó también que 460 docentes participaron en programas de capacitación diseñados para fortalecer sus estrategias pedagógicas y promover una convivencia intercultural respetuosa. En esa misma línea, el Ministerio de Educación (Minedu) distribuyó guías para docentes, cartillas dirigidas a las familias y textos de tutoría para estudiantes, todos enfocados en la prevención de la violencia y la promoción de entornos escolares seguros.

En otro momento, el ministro Figueroa informó que su sector ha mejorado la infraestructura y el equipamiento de las residencias estudiantiles mediante la instalación de servicios higiénicos y biodigestores, así como la dotación de bienes para dormitorios, cocinas y comedores. Estas acciones, aseguró, permiten brindar condiciones más dignas, seguras y adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, destacó que, para reforzar los procesos administrativos disciplinarios, se contrataron abogados especializados que brindan asistencia permanente en la UGEL Condorcanqui. Anotó que desde mayo de 2024 hasta diciembre de 2025 se registraron 697 denuncias y que 512 docentes fueron bloqueados para evitar su contratación y 154 fueron destituidos, ratificando la política de tolerancia cero frente a la violencia en las escuelas.

Durante el 2026, el Minedu intensificará su presencia en la provincia con la contratación de más psicólogos, especialistas pedagógicos y abogados, además de dar continuidad a las intervenciones orientadas a reducir la violencia. También se ha previsto la instalación de biodigestores, la entrega de kits de bienestar para estudiantes y la suscripción de un convenio con la Universidad Norbert Wiener para fortalecer la salud socioemocional en las instituciones educativas.

De esta manera, el Minedu reafirma su compromiso de garantizar una educación segura, inclusiva y de calidad para los estudiantes de Condorcanqui, priorizando su protección integral y promoviendo mejores oportunidades de desarrollo.