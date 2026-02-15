Midis: tres usuarias de Pensión 65 están nominadas a la condecoración “Orden al Mérito de la Mujer”

Gracias a su compromiso por defender y promover la igualdad de oportunidades en el país, tres adultas mayores, usuarias del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), están nominadas a la XXIII Condecoración Orden al Mérito de la Mujer, en la categoría 13: “En mérito al ejemplo de vida”.

Este reconocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene como finalidad destacar las acciones de las sabias, quienes trabajan en el desarrollo de su sociedad, así como la preservación de sus costumbres en las nuevas generaciones.

Herminia Amasifuen Guerra (82) es una de las usuarias del programa social que está como finalista. La artesana vive en Lamas, en el departamento de San Martín, donde se dedica al tejido en algodón y la alfarería, con una destreza y técnica que heredó de sus antepasados.

En la terna se encuentra Aquilina Castro Navarro, quien encontró en la música y el tejido un camino de expresión y dignidad. Con más de 50 años de trayectoria, es reconocida en Pitumarca (Cusco), como “La Pitumarca Angelacha”, así como la fundadora de la Asociación de Artesanas Munay Ticlla.

La tercera participante es Trinidad Ventura Chuquizuta, natural de Luya (Amazonas), quien se ha convertido en la “Última Cantora de la Humisha”, expresiones musicales típicas de la temporada de carnavales. Su pasión por este arte nace gracias a su madre y abuela, quienes le inculcaron esta riqueza cultural.

¿Cómo votar?

La votación es de forma virtual y se podrá realizar hasta el jueves 19 de febrero, a través del portal https://condecoracionordenmerito.mimp.gob.pe/VotoElectronico/login, colocando su número de DNI y el código único de identificación. Una vez que ingrese, debe ir hasta la categoría 13, donde se encuentran las usuarias de Pensión 65.

La publicación de los resultados se realizará el viernes 20 de febrero, mientras la ceremonia de condecoración se llevará a cabo 6 de marzo.