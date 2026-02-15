Melgar de Arequipa goleó a CD Moquegua 4-0 y alcanzó en la punta del Apertura a UTC

Comprobó con creces su favoritismo. FBC Melgar goleó de local a CD Moquegua 4-0, resultado que le permite alcanzar a UTC de Cajamarca en la punta del Torneo Apertura de la Liga 1, con puntaje perfecto (9 puntos en tres partidos). El coteko se efectuó en el Estadio Monumental de la UNSA, con el arbitraje de Micke Palomino.

Losa rojinegros salieron con todo para buscar la diferencia tempranamente, y pudo hacerlo a los 26′ cuando Bernardo Cuesta erró un lanzamienrto penal. Sin embargo sobre el final de esta etapa, alcanzó dos goles por acción de Pablo Eruestes a los 44′ y Jhonny Vidales a los 49′.

En el complemento, Melgar aumentó la cuenta con dos tantos más a cargo de Bernardo Cuesta a los 63′ y 87′, estructurando el definitivo 4-0, ante un rival que ofreció poca resistencia, siendo el colero de la tabla sin punto alguno. Los rojinegros confirman que será un candidato a pelear no solo el Apertra sino el título Nacional.