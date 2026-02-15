Charlie Carrasco: «Alguien debe morir por su patria, y acá está el soldado del pueblo»

En una reciente entrevista con Mayra Alvarez, el candidato presidencial por el partido Unido Perú, Charlie Carrasco, analizó el panorama electoral actual y presentó las bases de su propuesta política. En un escenario marcado por la fragmentación, con más de 30 organizaciones en carrera, Carrasco —quien ocupa el número 34 en la cédula— se mostró escéptico frente a las encuestas tradicionales.

Trayectoria técnica y formación académica

Frente a las dudas sobre su preparación para el cargo, Carrasco destacó su perfil profesional y su experiencia previa en la gestión pública. El candidato subrayó que su trayectoria combina la formación académica con un conocimiento directo de las carencias del Perú profundo, habiendo ocupado cargos de alta gerencia tras formarse en derecho constitucional. Según el líder de Unido Perú, el país requiere un liderazgo preparado que no se limite a la teoría de escritorio, sino que entienda la realidad de las comunidades campesinas.

«Vengo de la academia, soy magíster en Derecho Constitucional y doctor en Alta Gerencia. Tengo 14 años de experiencia en la administración pública, pero lo más importante es que conozco el Perú desde sus comunidades campesinas. Para llegar a mi colegio tenía que caminar tres horas. El Perú necesita liderazgo; si no tienes liderazgo, no vas a realizar ningún avance».

Medidas drásticas contra la inseguridad y reforma judicial

Uno de los pilares de su plan de gobierno es el combate frontal a la criminalidad mediante lo que denomina «medidas extraordinarias». Carrasco propone una reestructuración del sistema de justicia que incluya la creación de juzgados sumarísimos en las comisarías y el retorno de los «jueces sin rostro» para enfrentar casos de extorsión. Asimismo, planteó una postura radical sobre la permanencia de extranjeros sin documentación y el rol de las fuerzas del orden en la seguridad interna.

«Vamos a crear jueces de ejecución penal sumarísimos. El juez, bajo responsabilidad funcional, tiene que enviar a la cárcel a estos delincuentes inmediatamente. Van a retornar los jueces sin rostro para casos de extorsión. Además, todo extranjero indocumentado tendrá solo 48 horas para retirarse de nuestra patria; por el contrario, todo delincuente será declarado objetivo militar».

Desafío a los grupos de poder y sacrificio patriótico

Finalmente, Charlie Carrasco vinculó la crisis actual con el control que ejercen ciertos grupos de poder económico sobre las instituciones del Estado. El aspirante presidencial de Unido Perú cerró su intervención con una declaración de principios, asegurando que su candidatura representa un cambio radical frente al continuismo. Afirmó estar dispuesto a enfrentar las represalias que implica atacar la corrupción estructural y los intereses de las élites, presentándose como un «soldado» dispuesto a sacrificarse por la transformación del país.

«El Perú está dirigido por los grupos de poder del Estado y los grupos de poder económico, las ocho o nueve familias que dirigen el país, y yo estoy dispuesto a poner el pecho. Alguien debe morir por su patria, alguien debe sacrificarse. En este momento todas las luchas son por lo económico, pero nadie se pone la camiseta por el Perú. Acá está el soldado del pueblo».