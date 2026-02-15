Cevasco renuncia a bono por gasto de instalación

Señala que congresistas reelectos y los que viven en Lima y Callao lo cobran injustificadamente

El candidato al Senado por el partido Podemos, José Cevasco Piedra, renunció a los 15,600 soles por gasto instalación que se le otorgaría de ser electo en las próximas elecciones, al considerar que al estar afincado en Lima ese concepto no le corresponde.

“El nuevo Congreso mediante acuerdo mesa debe excluir del bono por gasto de instalación a quienes no lo necesitan. El Estado ahorraría 3 millones de soles y además se cuidaría la imagen del nuevo parlamento en cuanto a dispendio innecesario se refiere ” , sostuvo Cevasco.

Señaló que en las próximas elecciones los congresistas reelectos y los que resulten elegidos por primera vez, que residan en Lima y Callao, no deberían recibir el referido bono por gasto de instalación, pues en la práctica no lo necesitan.

“El nuevo Parlamento debe dar muestras de un verdadero compromiso con los que menos tienen. Esos recursos, que desde hace mucho tiempo se gastan innecesariamente, deberían ser empleados en la disminución de la pobreza, la inseguridad , la mala educación y la pésima atención en salud”, concluyó el candidato al Senado.