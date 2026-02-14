Tras un siglo de espera, Ancón inaugura la renovada plaza Francisco Talleri con matrimonio comunitario

La Municipalidad Distrital de Ancón tiene el agrado de invitar a los medios de comunicación a la ceremonia de inauguración y entrega de la renovada Plaza Central Francisco Talleri.

Esta obra emblemática, esperada por más de 100 años, representa la recuperación total de un espacio histórico de 16 mil metros cuadrados para el beneficio de más de 130 mil vecinos y visitantes.

Bajo la gestión del burgomaestre Samuel Daza Taype, se presentará esta nueva infraestructura que incluye piletas, pérgola central, iluminación LED y un imponente pórtico moderno, además de la develación de las esculturas de Francisco Talleri y el almirante Miguel Grau. La jornada se vestirá de gala con la celebración de un matrimonio comunitario en el marco del Día del Amor y la Amistad.

Datos destacados de la obra:

Inversión: Más de 2 millones 800 mil soles de recursos propios.

Área verde: Casi 5 mil metros de áreas verdes, preservando los árboles históricos de la plaza.

Infraestructura: Nuevas losetas que emulan las olas del mar, zona de banderas y bancas de descanso.

Atractivo turístico: El balneario espera recibir a más de 70 mil visitantes de Lima Norte y otros distritos.

Actividades de la jornada:

Actos culturales diversos.

Matrimonio comunitario.

La Develación de las esculturas de Talleri y Miguel Grau contará con la presencia del ex alcalde de Lima y actual candidato presidencial, Rafael López Aliaga.

Día: Hoy, sábado 14 de febrero de 2026.

Hora: 03:00 p. m.

Lugar: Plaza Central de Ancón (Plaza Francisco Talleri).

Agradecemos su asistencia para dar cobertura a este hito histórico que devuelve el brillo a uno de los distritos más tradicionales y emblemáticos de Lima Metropolitana