SUNAFIL BENEFICIÓ A MÁS DE 2,700 TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN OPERATIVO NACIONAL

SUNAFIL BENEFICIÓ A MÁS DE 2,700 TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN OPERATIVO...

✓ En Lima Metropolitana, Puno, La Libertad, Huánuco, Cajamarca y San Martín se tuvo la mayor cantidad de trabajadores comprendidos en esta iniciativa.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a través de la Dirección de Inteligencia Inspectiva, desplegó un operativo a nivel nacional en el sector construcción con la participación de 24 intendencias regionales, que ejecutaron 63 órdenes de inspección, beneficiando a un total de 2,708 trabajadores de este sector económico.

La iniciativa tuvo como objetivo verificar el registro de trabajadores en planilla, la inscripción en la seguridad social en salud y pensiones, condiciones de seguridad y equipos de protección personal.

Las regiones con mayor alcance de trabajadores comprendidos en este operativo fueron Lima Metropolitana (646), Puno (240), La Libertad (220), Huánuco (150), Cajamarca (136) y San Martín (130).

La Sunafil sigue comprometida con la cultura preventiva para que los trabajadores peruanos puedan conocer e informarse sobre sus derechos laborales, en especial para que puedan realizar sus labores en condiciones seguras.