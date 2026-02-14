Sporting Cristal venció a Juan Pablo II en Chongoyape 2-0 con goles de Vizeu e Iberico

Tenía que romper la mala racha. Sporting Cristal superó a Juan Pablo II como visitante 2-0, con lo cual logró su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga 1, llegando a cuatro puntos, y anímicamente llega bien para afrontar no solo el partido de ida de segunda fase de Libertadores ante 2 de Mayo en Paraguay el martes, sino en la cuarta fecha el sábado próximo en casa ante Universitario.

Tempranamente los rimenses se pusieron adelante en el marcador, luego de una pelotera en área chica de Juan Pablo II, que la pescó el brasileño Felipe Vizeu quien de volea mandó el balón al fondo de la red. La expulsión del lateral Favio Agurto a los 44’ en el local, le iba a facilitar el manejo para la complementaria a la visita.

Y es así que Cristal no pudo aumentar la diferencia, perdiendo muchas ocasiones de gol, y en el final casi le empata Juan Pablo II con un cabezazo de Ramírez que salvó Cazonnati, y en la siguiente jugada de contragolpe Luis Iberico con remate fuerte que pegó en el parante izquierdo de Vega, el balón se fue a la red asegurando la victoria por 2-0.

ALINEACIONES

JUAN PABLO II: Vega; Iriarte, Fuentes, Sánchez, Agurto; Durán (E. Ramírez), Flores (Canova); Henricks (Toledo), Cueva (Alaniz), Ramírez y Juambeltz (Serrato).DT: M. Zuleta

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo (Posito), Lutiger, Cristiano; Cabellos (González), Távara, Wisdom (Cazonatti); Benavente (Yotún), Vizeu (Iberico) y Castro. DT: P. Autuori.

ÁRBITRO: Michael Espinoza

ESCENARIO: Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape