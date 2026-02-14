Servicio de Administración Tributaria de Lima reconoce a vecinos puntuales con feria “Nuestro corazón a tu servicio”

 Vecinos accedieron a servicios gratuitos y participaron en sorteos como parte de una jornada que promueve la cultura tributaria en la capital

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), realizó la feria “Nuestro corazón a tu servicio”, una iniciativa orientada a reconocer a los vecinos que cumplen puntualmente con el pago de sus tributos, mediante la entrega de beneficios, orientación personalizada y servicios gratuitos.

La feria multiservicios se llevó a cabo en la Plaza San Agustín, en el Centro de Lima, donde los contribuyentes accedieron a servicios gratuitos de corte de cabello, medición de la vista, despistaje odontológico y sesiones de relajación. Asimismo, el SAT brindó asesoría sobre actualización de titularidad de predios, afiliación a la Alerta Pitazo, uso de la casilla electrónica del MTC y facilidades para realizar pagos en línea a través de Yape.

Como parte de la jornada, se realizó el sorteo de modernas bicicletas, electrodomésticos y otros premios entre los vecinos que acreditaron el pago puntual de sus tributos correspondientes al año 2026.

El vocero del SAT, Wilfredo Calderón, señaló que esta actividad busca incentivar la cultura tributaria y reconocer el compromiso ciudadano. “Queremos que nuestros vecinos se informen, regularicen su situación y aprovechen los beneficios que ofrecemos por el cumplimiento oportuno de sus obligaciones”, indicó.

El SAT recordó que el 27 de febrero vence el plazo para el pago de la primera cuota del impuesto vehicular 2026. “Invitamos a los contribuyentes a no esperar el último día y realizar sus pagos a través de nuestros canales digitales o presenciales”, añadió el funcionario.

La Municipalidad de Lima reafirma su compromiso de acercar los servicios municipales a la ciudadanía y promover el cumplimiento responsable de las obligaciones tributarias en beneficio del desarrollo de la ciudad.