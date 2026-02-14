Real Madrid goleó a la Real Sociedad 4-1 y pasó a ser líder de la Liga de España

Volvieron a la punta. Real Madrid pasó a su rival clásico FC Barcelona en dos puntos (60-58) luego de su clara victoria en el Santiago Bernabéu sobre la Real Sociedad 4-1, imponiendo una superioridad desde un inicio del partido. La Liga de España se pone más que interesante en la lucha de los dos poderosos por lograr el cetro, ya que los catalanes qué de ganar el lunes en su visita al Girona, recuperarán el liderato.

En los primeros 45’ de juego, el Real Madrid prácticamente liquidó el partido al ponerse en ventaja 3-1, gracias a los tantos anotados por Gonzalo García a los 5’, el brasileño Vinicius Jr a los 25’ de penal y el uruguayo Federico Valverde a los 31’. La Real Sociedad logró emparejar momentáneamente por acción de Mikel Oyarzabal a los 21’ de penal.

Con la tranquilidad de la ventaja, en el complemento los merengues lograron una anotación más por mediación nuevamente del brasileño Vinicius Jr a los 48’ con otro penal. Ahí prácticamente acabo el cotejo, ya que en el resto de lo que quedaba, el local se dedicó a manejar las acciones, e incluso pudo aumentar la diferencia con un par de goles.

Otros Resultados: Espanyol 2 Celta 2; Getafe 2 Villarreal 1; Sevilla 1 Alavés 1. Partidos del Domingo: Real Oviedo-Athletic Club; Rayo Vallecano-Atlético de Madrid; Levante-Valencia; Mallorca- Real Betis. Principales Posiciones: Real Madrid 60; FC Barcelona 58; Atlético de Madrid 45; Villarreal 45; Real Betis 38; Espanyol 35; Celta 34; Real Sociedad 31; Osasuna 30; Getafe 29; Athletic Club 28.