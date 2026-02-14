Perú y El Salvador comparten experiencias en políticas de seguridad y justicia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro Funes, lideraron una jornada académica en la que se compartieron experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad y justicia.

Durante la sesión, desarrollada en la sede ministerial, el titular del sector Justicia destacó la relevancia del intercambio de experiencias, el análisis comparado y la cooperación regional. “Las amenazas son transnacionales; las economías ilícitas cruzan fronteras y las redes criminales se articulan a escala regional. Por ello, la cooperación entre Estados es indispensable”, subrayó.

En ese marco, explicó que el Perú ha iniciado un proceso de reestructuración institucional orientado a fortalecer los pilares del sistema de justicia y de seguridad.

El ministro Martínez precisó que uno de los ejes centrales es la reforma del sistema de ejecución penal mediante la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), como ente rector del sistema especializado de internamiento y resocialización.

“Un sistema penitenciario con conducción técnica especializada, estándares claros y control efectivo se convierte en un instrumento legítimo de gobernanza del riesgo criminal”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que la SUNIR constituye una decisión estructural destinada a reducir las condiciones que facilitan la corrupción, prevenir la infiltración del crimen organizado, fortalecer la seguridad institucional, garantizar la protección de los derechos fundamentales y consolidar procesos reales de reinserción social. “El Estado demuestra su fortaleza precisamente en aquellos espacios donde el ejercicio del poder es más intenso”, puntualizó.

El titular del sector indicó que, en paralelo y en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo, se ha impulsado modificaciones normativas orientadas a cerrar vacíos legales, actualizar los tipos penales frente a modalidades delictivas emergentes y reforzar la coherencia del sistema penal ante organizaciones criminales complejas.

De igual modo, informó que se ha creado la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, fortaleciendo este servicio y asegurando que el acceso a la justicia sea realmente efectivo, especialmente para los sectores más vulnerables del país.

Por su parte, el ministro Gustavo Villatoro Funes detalló las acciones implementadas por el Gobierno salvadoreño, entre ellas una reingeniería legal que incluyó la reforma de la ley contra el crimen organizado, la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y diversas normas orientadas a combatir la delincuencia común.

Asimismo, explicó las medidas adoptadas para la reestructuración institucional y el fortalecimiento operativo del sistema de inteligencia. La actividad contó con los comentarios de los abogados Humberto Abanto y Julio Espinoza.