Partido Perú Federal propone al JNE realizar debates presidenciales en regiones

Luis Guerrero Figueroa, candidato al senado con el número 3 plantea debates presidenciales en cinco macrorregiones: Norte, Centro, Sur, Oriente y Lima.

El Partido Político Perú Federal presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una propuesta formal para que los debates presidenciales de las elecciones generales se realicen de manera descentralizada en distintas regiones del país, y no únicamente en la ciudad de Lima, como ha ocurrido tradicionalmente.

A través de una carta dirigida al presidente del JNE, el representante de Perú Federal, Luis Guerrero Figueroa, plantea que los debates electorales reflejen la diversidad territorial del Perú y permitan que las principales problemáticas regionales formen parte central de la discusión nacional.

El también candidato al senado con el número 3, señala que la descentralización de los debates contribuiría a fortalecer la democracia al acercar el proceso electoral a la ciudadanía de todo el país, promover una mayor participación ciudadana y garantizar que las propuestas presidenciales respondan a las realidades específicas de cada región.

La propuesta plantea que los encuentros entre candidatos se desarrollen en 5 macrorregiones del país (Norte, Centro, Sur, Oriente y Lima), priorizando temas vinculados a las necesidades locales, como seguridad, desarrollo económico regional, acceso a servicios básicos, infraestructura, empleo, salud y educación.

“El actual esquema de debates, concentrado en la capital, limita la visibilidad de los candidatos en el interior del país y refuerza el centralismo en el debate político nacional”, afirmó Guerrero.

En tal sentido, solicitó al JNE evaluar la viabilidad de la iniciativa e incorporarla dentro del diseño oficial de los debates electorales, como una medida orientada a fortalecer la representatividad, la inclusión y el carácter verdaderamente nacional del proceso democrático.

“Proponemos impulsar un modelo de debate presidencial más cercano a la ciudadanía y alineado con una visión de país descentralizado, en el que las regiones tengan un mayor protagonismo en la agenda política nacional”, señaló finalmente el ex legislador.