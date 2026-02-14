Luis Guerrero cuestiona formato centralizado de los debates presidenciales

En entrevista en RPP, vocero partidario planteó debates descentralizados, más grupos de candidatos y destacó la conexión ciudadana del aspirante presidencial como médico humanista.

En el programa conducido por Fernando Vivas, Luis Guerrero Figueroa se pronunció sobre dos aspectos relevantes del actual proceso electoral, la organización de los debates presidenciales y la estrategia de posicionamiento del candidato presidencial Massé.

Más grupos y debates descentralizados

El Ing. Guerrero informó que, luego de una reunión con los 35 partidos políticos que participan en la contienda electoral, el Jurado estaría aprobando que los debates presidenciales se realicen en Lima.

Sin embargo, consideró que hubiera sido preferible que estos encuentros se desarrollen de manera descentralizada, en concordancia con los principios de federalización y descentralización que promueve su organización política.

“Hubiera sido una excelente oportunidad para aplicar en la práctica lo que significa descentralizar el país”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó el formato preliminar que contempla únicamente dos grupos de candidatos y dos fechas de debate, una de ellas prevista para abril. A su juicio, el alto número de postulantes hace inviable un debate profundo con tan poco tiempo disponible.

En ese sentido, propuso que se organicen al menos seis grupos de seis candidatos cada uno, lo que permitiría mayor equidad, mejor exposición de ideas y una comparación más clara de propuestas.

Posicionamiento del candidato Massé

Durante la entrevista, se abordó también cómo el candidato Massé podrá diferenciarse en un escenario donde numerosos aspirantes aún no superan bajos porcentajes de intención de voto. Guerrero explicó que el equipo de campaña viene realizando una gira nacional sostenida y destacó que su candidato presidencial es ampliamente reconocido por la ciudadanía como médico humanista, con tres profesiones y trayectoria como exdirectivo de APDAYC.

“Donde él se presenta, la gente lo identifica primero como médico. Muchas personas lo reciben agradecidas, incluso con lágrimas, porque han seguido sus consejos o recibieron su apoyo en algún momento”, señaló.

Indicó que el reto actual es transformar ese reconocimiento social en posicionamiento político, lo cual se viene trabajando mediante contacto directo con la población y la presentación constante de propuestas programáticas.

Añadió que el candidato ya recorrió el norte chico del país y que próximamente visitará Chimbote, Trujillo y Piura.

Confianza en el crecimiento

Finalmente, Guerrero afirmó que el equipo mantiene confianza en el crecimiento progresivo del candidato. “Seguimos recorriendo el país y el doctor continuará presentando sus propuestas. Estamos confiados en lo que viene”, concluyó.