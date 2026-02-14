Inter de Milán derrotó a la Juventus 3-2 y amplia diferencia como líder de la Serie «A»

En el partido más importante de la fecha 25 de la Serie “A” del Calcio Italiano, el líder Inter de Milán sacó adelante un resultado a su favor, ganando de local 3-2 a la Juventus de Turín, lo cual le permite mantener la diferencia con su más inmediato seguir el AC Milán a 8 puntos (61-53).

Loa goles del cuadro interista fueron marcados por Andrea Cambiaso (autogol) a los 17’, Francesco Pío Esposito a los 76’ y el polaco Piotr Zuelinski a los 90’, mientras para los de la “Vecchia Signora” descontaron Andrea Cambiaso a los 26’ y Manuel Locatelli a los 83’. La visita se quedó con diez jugadores por una discutida segunda amarilla al francés Pierre Kalulu.

Otros Resultados: Como 1 Fiorentina 2; Lazio 0 Atalanta 2. Partidos del Domingo: Udinese-Sassuolo; Cremonese-Genoa; Parma-Verona; Torino-Bolonia; Nápoles-Roma. Principales Posiciones: Inter de Milán 61; AC Milán 53; Nápoles 49; Roma 46; Juventus 46; Atalanta 42; Como 41; Lazio 33; Udinese 32; Bolonia 30.