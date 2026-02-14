Garcilaso alcanzó su primer triunfo en el Apertura al vencer al ADT de Tarma 1-0

Deportivo Garcilaso hizo respetar la localía y logró un valioso triunfo de 1-0 sobre el visitante ADT de Tarma, partido jugado en el Estadio “Inca Garcilaso de la Vega”, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El cuadro celeste pese a tener un hombre de más, durante 80 minutos, no pudo ampliar diferencias.

El cotejo comenzó con intensidad. A los 5’, Aldair Rodríguez sufrió molestias físicas que obligaron a su reemplazo inmediato por Carlos Cabello en la visita. A los 9’ llegó la única conquista, cuando el chileno Francisco Arancibia elaboró una brillante acción individual y colocó el balón en el vértice del arco, batiendo al arquero colombiano Valencia.

A los 17’, un codazo de Jonatan Bauman sobre Claudio Torrejón, es sancionado con tarjeta roja por el árbitro Rudy Méndez, dejando a ADT con un hombre menos. A partir de ese momento, el encuentro se tornó de ida y vuelta, aunque fue el cuadro local el que generó las ocasiones más claras, teniendo en Agustín Graneros a su principal referencia ofensiva.

En la etapa complementaria, el marcador no se movió y Garcilaso celebró su primera victoria en el torneo tras los empates ante Sporting Cristal y FC Cajamarca, alcanzando los cinco puntos en la tabla. Por su parte, ADT se quedó con tres unidades.