Exdirector del Minem rechaza la versión de acusaciones por presunto soborno de US$30 mil

El exdirector de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Wilfredo Portilla Barrera, rechazó las versiones difundidas en torno a un presunto soborno y exige una rectificación pública. Su respuesta se produce tras la difusión de un audio en el semanario Hildebrandt en sus Trece, en el que se le atribuye haber acusado al congresista por Junín, Ilich López, de solicitarle 30 mil dólares para mantenerse en el cargo.

A través de una carta notarial, Portilla Barrera sostiene que las afirmaciones que lo vinculan con pagos irregulares son falsas y difamatorias, y solicita que se rectifiquen en un plazo máximo de 24 horas. En el documento, dirigido a Máximo Franco Béquer, presidente de CONFEMIN Perú, advierte que se le atribuyen hechos y conductas que nunca ocurrieron, lo que constituye un intento de dañar su imagen personal y profesional.

Portilla enfatiza que las acusaciones carecen de verificación y que su difusión ha generado un daño moral y laboral. “Su persona y demás firmantes sacaron un pronunciamiento nacional donde me atribuyen conductas difamatorias a mi persona aduciendo que “según el mismo exdirector de Formalización le cobraron 30,000 dólares para permanecer en el cargo de la DGFM, lo cual es totalmente falso”, afirma en el documento.

Cabe indicar que, según la grabación, a Portilla se le habría exigido el dinero a través de dos presuntos intermediarios, identificados como “Miguel” y “Héctor”, y al no contar con esa suma fue removido de su puesto.