Dúo musical Dale Pututi y Nesty arrasan con tema “Los Despechaos” y preparan su llegada al Perú.

Los reconocidos artistas cubanos Dale Pututi y Nesty ¨RealBoy¨ vienen imponiendo su estilo musical en varios países. En esta oportunidad vuelven a encender las plataformas digitales con su más reciente lanzamiento “Los Despechaos¨, tema que cantan junto a la leyenda del reggaetón puertorriqueño “Tito El Bambino”. Esta nueva canción ha logrado posicionarse rápidamente en los charts de YouTube y en las principales listas virales de varios países del mundo y Perú no podía ser la excepción.

Tras sus éxitos musicales como ¨Tata la Conga¨, ¨La Rumba¨, ¨Amigo¨, ¨Luna¨, ¨Mal Necesario¨, que incluso es disco de oro en E.E.U.U, el dúo cubano después de haber visitado varios lugares del mundo ahora llega al Perú para alegría de todos sus fans. “Estoy feliz de regresar al Perú, cada vez que llego me siento como en casa, no hay ningún otro país que me reciba tan bien como aquí. Ahora vengo con mi hermano Dale Pututi, con quien desde hace un tiempo estamos haciendo un lindo dúo musical¨, añade Nesty.

El dúo se une por primera vez al pionero del reggaetón puertorriqueño Tito El Bambino para lanzar “Los Despechaos”, un tema del género de reparto cubano. “Yo no te olvidé, pero me va bonito/ Todavía te extraño pero se hace alguito/ Y tú con pieza nueva ya te publicaste/ Muchas felicidades si me superaste”, dice el coro.

Actualmente, “Los Despechaos” cuenta con más de 1 millón de vistas en Youtube y 500k reproducciones en Spotify, además de encontrarse en la posición número 04 en España y número 02 en Perú de dicha plataforma digital. Sumado a ello, ya se ubica en el puesto #24 en los charts de Estados Unidos, #6 en Perú, y #14 en España, arrasando también en TikTok y otras plataformas digitales. También entrando en varias listas importantísimas de Shazam music en distintos países. La canción ya se perfila como un himno para todos los corazones despechados, llevando el sello fresco y auténtico sonido del dúo Dale Pututi y Nesty.