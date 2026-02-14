Bayern Múnich goleó al Werder Bremen 3-0 y manda en Bundesliga Alemana

Por la fecha 22 de la Bundesliga Alemana, el líder Bayern Múnich no pasó sobres saltos en su visita al Werder Bremen, al cual goleo por 3-0, y sigue cómodamente en la cima con seis puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund (57-51), y todo parece encaminarse a que logrará un nuevo título.

Los goles del cuadro “bávaro” fueron anotados por el goleador inglés Harry Kane con un doblete a los 22’ de penal y 25’, siendo el restante de Leon Goretzka a los 70’, siendo ampliamente superior a su rival, que nada puso hacer por evitar el triunfo del elenco dirigido por el belga Vincent Kompany.

Otros Resultados: Bayer Leverkusen 4 St Pauli 0; Eintracht Frankfurt 3 Borussia Monchengladbach 0; Hamburgo 3 Unión Berlín 2; Hoffenheim 3 Friburgo 0; Stuttgart 3 Colonia 1. Partidos del Domimgo: Augsburgo-Heindenheim; Leipzug-Wolfsburgo. Principales Posiciones: Bayern Múnich 57; Borussia Dortmund 51; Hoffenheim 45; Stuttgart 42; Bayer Leverkusen 39; Leipzig 39; Eintracht Frankfurt 31; Friburgo 30.