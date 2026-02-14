Alianza Lima empató con Alianza Atlético 0-0 en Trujillo y alargó su crisis futbolística

De capa caída. A horas de su Aniversario 125, una nueva desazón ofreció Alianza Lima al empatar 0-0 con Alianza Atlético 0-0 en Trujillo, no mejorando en nada su producción futbolística y puede que en la semana halla novedades sobre el futuro del técnico argentino Pablo Guede, que le ha quedado grande la conducción técnica y el abucheo de los hinchas que asistieron al Mansiche a su persona dice mucho de ello.

El partido correspondiente a la tercera fecha del Apertura, fue bien planteado por el cuadro sullanense, que no se metió atrás y se atrevió a buscar el arco de Alejandro Duarte, teniendo la más clara en el final del partido y que el travesaño le d negó el triunfo. Alianza Lima fue puro pelotazo aéreo buscando a Luis Ramos que arrancó de titular, pero sin aportar mucho.,

En el complemento, Guede ante la inoperancia en ataque, mandó a Paolo Guerreo y Federico Girotti con Gaspar Gentile, pero no hubo claridad, salvo chispazos de Eryk Castillo con sus desbordes, pero no alcanzó para romper el empate.

En el final del cotejo llegaron las emociones. En un contragolpe y un pase largo a Coronel, le permitió a éste ganarle en velocidad a Huamán, y sacó un violento remate que fue manoteado por Duarte y el balón pegó en el travesaño. Tras ello en la siguiente jugada Eryk Castillo pudo anotar, pero su remate salió encima del travesaño.

Un gol anotado pro Gaspar Gentile en los descuentos, fue anulado por estar en offside. No hubo más, y Alianza Lima ahora es uno de los escoltas (junto a Universitario) del líder UTC con 7 puntos, pero sigue en deuda con su hinchada. Alianza Atlético llegó a las 4 unidades.

ALINEACIONES

ALIANZA ATLÉTICO: Prieto; Perleche, Suárez, Villegas, Gordillo; Díaz, Muñoz (Mendieta), Lupu (Fernández), Coronel, Penilla (Flores) y Robaldo. DT: F. Urciuoli.

ALIANZA LIMA: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gaibor (Gentile), Chávez (Burlamaqui), Cantero (Guerrero), Vélez; Castillo, Ramos (Girotti). DT: P. Guede.

ÁRBITRO: Edwin Ordoñez

ESCENARIO: Estadio Mansiche de Trujillo