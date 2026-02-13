UTC derrotó a Cusco FC 1-0 con gol de penal de Marlon de Jesús y es líder del Apertura

En el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, UTC venció de local a Cusco FC 1-0, y por ahora, es líder absoluto con puntaje perfecto (nueve puntos). El cotejo desarrollado en el Estadio “Héroes de San Ramón” de Cajamarca, bajo el arbitraje de Joel Alarcón, que sancionó un penal discutido en favor de los locales que definió el resultado.

Los 45’ iniciales, fue un cotejo de acciones parejas, donde ambos equipos generaron avances con peligro a las vallas de Ángelo Campos y Pedro Díaz, quiénes respondieron bien mostrando seguridad.

En el complemento, UTC fue más incisivo en sus ataques, y a los 78’ llegó la jugada polémica, luego de un centro al área cusqueña y el balón pegó en el brazo del volante Diego Soto que estaba detrás, y el árbitro Joel Alarcón sancionó resuelto el penal. El ecuatoriano Marlon de Jesús con remate alto al centro de Pedro Díaz, inflo las redes visitantes, para el 1-0.

Cusco FC fue en busca del empate, y Facundo Callejo estuvo a punto de anotar, pero Ángelo Campos impidió ello atrapando el balón, y pudo mantener hasta el final su valla invicta, ante la algarabía de los hinchas locales, y preocupación de la visita que solo tiene un punto de nueve posibles.